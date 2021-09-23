Süper Lig: Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamsik’in yerden ceza sahasına gönderdiği topu Cornelius düzgün bir vuruşla filelere yolladı. 01

7. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas’ın sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

8. dakikada Trabzonsporlu Hugo, Skubic’e yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler’in direkt gösterdiği kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

20. dakikada Skubic’in pasıyla sağ kanattan son çizgiye inen Serdar’ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topu Çekiçi voleyle ağlarla buluşturdu. 11

32. dakikada sol kanattan Çekiçi’nin ceza alanına gönderdiği topa Skubic kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

41. dakikada Hadziahmetovi’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar’ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

45+1. dakikada Serdar’ın ceza sahası önü sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hali Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Çekiçi xx, Serdar xxx, Cikalleshi xx, Bytyqi xx

Yedekler: Eray, Adil, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Alper, Barış, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Ie xx, Hugo ?, İsmail xx, Berat xx, Hamsik xx, Abdülkadir x, Bakasetas xx, Nwakaeme x, Cornelius xx

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Djaniny, Denswil, Gervinho, Yunus, Murat, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Cornelius (dk. 1) (Trabzonspor), Çekiçi (dk. 20) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Hugo (dk. 8) (Trabzonspor)

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