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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından


İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)Süper Lig'in 6'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Stadın zeminin iyi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Oyun tamamen istediğimiz gibi senaryo ile başladı. Bir film senaryosu. Olumlu bu kadar başlar. 1'inci dakikada gol 1-0.  İkinci golü kaçırdık.  5'inci dakikadan sonra oyunun tamamen kırmızı karttın olduğu, oyun senaryosunun iyi filmden kötü filme döndüğü oyuna geldik. Ondan sonrası Konyaspor iyi bir takım, sayısal olarak kenarlardan fazla gelmeye başladılar. Özellikle en büyük güçlü tarafları kenar ortalardı. 49'a yakın uzaktan da dahil ortalar yaptılar. Stoperimiz atılınca oyunun yarısına kadar Konyaspor var. Kenar ortaları en iyi karşılayan stoperimde oyunda olmayınca bu sefer Uğurcan devreye girdi. Çok top kayıpları yaptık. Konyaspor bu anlamda bize üstünlük sağladı. Devrede bir oyuncu değişikliği yaptık ve oyun değişikliği yaptık. Ama ikinci yarının başlangıcı itibariyle tekrar gol yedik. Bundan sonraki senaryonun hayatımızda bazen oyunlar zordur ve kararlar vermek kolay değildir. Oyunda kafamızın ekip olarak gidip geldiği süreci yaşadık. Sonra da bir takım oyun ve oyuncu değişikliği yaptık. Ondan sonra topa sahip olma durumu oluştu ve pozisyonlara girmeye başladık. 2-1 sonra oldu. Sonrası da 2-2'yi yakaladık. Ondan sonra oyun dengeli ve üçüncü golü net kaçırdığımız bir pozisyon var. Her iki tarafa giden zaman zaman Uğurcan'ın devreye girdiği, zaman zaman bizim kaçırdığımız pozisyonlar oldu" şeklinde konuştu.
Karşılaşma öncesinde Denswil'in sakatlanmasının ardından son dakikada İsmail Köybaşı'nın oyuna girdiğini hatırlatan Avcı, "Çok iyi çalışıyor. Bugün oynadı, takıma katkı sağladı. Ona çok teşekkür ediyoruz. 3 günde 90 dakika maç oynuyoruz. 90 dakika 10 kişi oynamak bütün çalışmaları bir kişiyi oyunda eksiltmek üzerine yapıyorsun ki, bugün bir eksik kaldık. Kolay bir süreç değil. İyi bir takıma karşı. Geri döndük. Kazanabilirdik ama bunlar deplasmanda 3 puan gibi düşünülecek zor kazançlardır. Onun için oyuncularıma vazgeçmeden devam ettikleri için teşekkür ediyorum.  Konyaspor'da da başarılar diliyorum" diye konuştu. 
İLHAN PALUT: ORTA VE UZUN VADEDE KAZANAN KONYASPOR OLACAKTIR
Orta ve uzun vadede kazananın Konyaspor olacağını ifade eden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İyi hazırlandık ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için de beklenmedik sürprizlerle başladı. Hamsik'in oralara girip, orta yaptığını bildiğimiz ve çalıştığımı halde golü yedik. Trabzonspor'a baktığımız zaman 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Golü yediğimiz andan itibaren, hemen tepki verdik. 90 dakika boyunca devam ettirdik. Çok fazla ceza sahasında topla buluşma, çok fazla pozisyon ve rakip kalecinin çok ekstra bir oyunu bugün yediğimiz bir şanssız gol, 1 puanla ayrılmamızın nedenlerinden birisi. Genel manada takımın gösterdiği arzu ve istekler, hücumsal anlamda çok memnunum. Belki 2 puan kaybettik ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman, orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2021-09-23 20:10:41

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