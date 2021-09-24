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Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada Edanaz Güngör (16) ile Irmak Altıntaş (16) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Abdülkadir Ö. (17) yönetimindeki 42 ATG 91 plakalı otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu'nun (45) kullandığı 42 ABK 570 plakalı otomobille çarpıştı. Devriye görevindeyken kazayı gören bekçilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Bekir Eroğlu, Abdülkadir Ö. ve yanındaki Oğuzhan B. (17) yaralandı, arkadaşları Edanaz Güngör olay yerinde, Irmak Altıntaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-09-24 10:58:45



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