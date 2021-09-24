Meram’da altyapı ve asfalt çalışmaları hızla sürüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine bağlı ekipler çalışma sezonunun sonuna doğru girilirken çalışmalara hız kazandırdı.

Altyapı ve asfalt sezonunun sonuna doğru yaklaşılmasıyla birlikte Meram Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında çalışmalara hız kazandırıldı. Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan planlamalar kapsamında çalışmalara yön verilirken yine merkeze uzak mahalleler arasında yeni bağlantı yolları açılmaya devam ediliyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın her köşesinde çalışma gerçekleştirildiğini kaydederek, “Verimli bir yaz çalışma dönemini daha geride bırakıyoruz. Ekiplerimiz, program dahilinde belirlenen bölgelerde ihtiyaca yönelik çalışma gerçekleştiriyor. Sezonu geride bırakırken, ne kadar fazla sokağımızda çalışma gerçekleştirirsek kazanç olarak görüyoruz. Bir fazla sokağımızı daha hizmetle buluşturursak bizden mutlusu olamaz. Meram’da işimiz çok, biliyoruz. Ekiplerimizle daha çok çalışarak Meram’ımızı daha da güzel hale getirmek için çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



“Hava şartları el verdiği sürece sahada olacağız”

Başkan Kavuş, çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Mahallelerimizde sıcak ve soğuk asfalt işlerinin yanı sıra tretuvar, altyapı, parke, kaldırım, yama, sathi kaplama gibi çalışmalarımız sürüyor. Merkeze uzak mahallelerimizde yeni bağlantı yolları açıyoruz. Kış tam anlamıyla etkisini göstermeden, yağışlar başlamadan olabildiğince fazla bölgeye ulaşmayı hedefliyoruz. Meram’da yaşayanların yaşam kalitesini daha da yükseltebilmek adına ekiplerimiz daha sıkı çalışacak. Hava şartları el verdiği sürece bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz” şeklinde görüş belirtti.

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