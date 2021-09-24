Konya'da minibüsün çarptığı 2 genç yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında yürüyen 2 genç, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen 19 yaşlarındaki N.Ö. ve E.K.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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