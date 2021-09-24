Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı (2)



KOSKİ: 29 ARAÇ SU İÇİNDE KALDI

Konya'da, sokaktan geçen şebeke hattında meydana gelen patlama nedeniyle sitenin bodrum katındaki otoparkta araçların sular altında kalmasıyla ilgili Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) açıklama yaptı. KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'in olay yerinde incelemede bulunduğu belirtilen açıklamada, ihbarın ardından hemen müdahale edildiği ve yapılan tespitlere göre, 29 aracın sular içinde kaldığı kaydedildi. 250 milimetre çapında PVC borunun patladığı belirtilerek, ''Yaşanan arıza bildirimi ALO 185´e saat 05.06 sularından bildirilmiş; ekiplerimiz 05.31´de arıza mahalline intikal etmiş ve suyu kesmiştir. Boru çapının büyüklüğü ve su kullanımının en az olduğu zaman diliminde olması dolayısıyla borudaki basıncın etkisiyle otopark 50-80 santimetre seviyelerinde su ile dolmuştur. Otoparkta bulunan 29 araç su içinde kalmıştır. Ayrıca garaj içerisinde bulunan 1 adet jeneratör de su ile temaslı hale gelmiştir. Diğer taraftan binada herhangi bir tehlikeye yol açmamak için elektrik panoları kapatılmıştır. Bu olaydan sonra, bir yandan ekiplerimiz otoparktaki suyu tahliye etmiş bir yandan da hasar-tespit komisyonumuz hasar tespitlerini yapmıştır. Diğer taraftan mahkeme kararıyla durum tespit kararı için Cumhuriyet Başsavcılığı´na müracaat edilmiştir. Olayın ilk saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Olay Yeri İnceleme ekibi göndererek gerekli incelemeler yapılmıştır'' denildi. DHA-Genel Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-09-24 16:37:37



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