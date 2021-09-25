Kontrolden çıkan otomobil çukura düştü

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Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kaza, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Konya’ya gitmekte olan S.G.’nin kullandığı 06 RG 932 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçe duvarı önünde bulunan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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