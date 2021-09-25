'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı



Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, aniden önüne çıkan hayvana çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı minibüs devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı. Araçtakilerin, kız istemek için Antalya´ya gitmek üzere Amasya´dan yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Enver Sefa Üçbudak (36), iddiaya göre, kullandığı 50 SC 786 plakalı minibüsle önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yaptı. Üçbudak'ın kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Enver Sefa Üçbudak ve araçta bulunan Hacer Karakaya, Osman Gök, Hasibe Gök, Şafak Öztürk, Yılmaz Öztürk, Recep Karakaya, Derin Su Öztürk, Hasibe Gök, Öznur Atlı, Demirhan Atlı, Osman Furkan Karakaya, Gökhan Gök, Aynur Gök, İlknur Gök, Alaaddin Taha Karakaya ile Tayfur Öztürk yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi Seydişehir Devlet Hastanesi´nde yapılan ve sağlık durumu ağır olan Demirhan Atlı, Öznur Atlı, Hacer Karakaya da Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.

Amasya´dan yola çıkan minibüstekilerin, kız istemek için Antalya´ya doğru gittiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-09-25 12:33:28



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