Avrupa Hareketlilik Haftası’nda spor muhabirleri ok attı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bulcuk Spor Kulübü ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte spor muhabirlerine Geleneksel Okçuluk branşının tanıtımını yaparak ok attırdı.

Dernek binası bahçesinde düzenlenen etkinliğe Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bulcuk Spor Kulübü Başkanı Ömer Koç, spor kulübü okçuları ile basın mensupları ve davetliler katıldı. Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Koç, okçuluk hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra sporcular davetliler için gösteri atışı yaptı. Daha sonra ise basın mensupları ok attı.



“Amatör sporlara desteğimiz devam edecek

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, etkinlikte yaptığı konuşmada Konya sporuna destek verdiklerini ve bu desteğin devam edeceğini söyleyerek, “Bugün aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası. Burada da çok güzel bir organizasyonla birlikteyiz. Bu organizasyona ev sahipliği yapan, TSYD Konya Şubemizi, başkanını ve yönetim kurulu üyelerimizi ve Bulcukspor başkanı ve sporcularını tebrik ediyorum. Hep birlikte ata sporumuz olan okçulukla ilgili bir organizasyona şahitlik ettik. Bizler de ok attık. Bu tür organizasyonları her zaman destekliyoruz. Belediye olarak da spora önem veriyoruz. Bünyemizde 15 branşa ulaştık. Sporcu sayımızda günden güne artıyor. Bu şekilde çocuklarımızı ve gençlerimizi tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtulması adına güzel bir fırsat oluşturmuş oluyoruz" dedi.



“Her zaman TSYD’nin yanındayız”

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit de, düzenlenen etkinliği ata sporunun tanıtılması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "TSYD Konya Şubemizin amatör sporların tanıtımı açısından yapacağı her türlü etkinliği destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.



“Okçuluk bizim ata sporumuzdur”

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bulcukspor Kulübü Başkanı Ömer Koç ise, “Öncelikli olarak başta TSYD Konya Şubesi Başkanı ve üyelerine bu farkındalığı hissettirme adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü geleneksel Türk okçuluğu bizim hem ata sporumuz hem de uhrevi olarak dini olarak olmazsa olmazımız. Çünkü geleneksel Türk okçuluğunda birincil derecede öncelikli olan disipliner sistemdir. Biz de gençleri önümüzdeki süreçte ilerleyen hayatlarında disiplinli, moral ve motivasyonu yüksek aynı zamanda hedeflerine tamamen odaklanmış bir gençlik yetişmesi için uğraşıyoruz. Bu konuda da bize ciddi anlamda destek sağlayan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu destekler sayesinde ülkemizde önemli başarılara imza atan Konyalı okçularımız ilerleyen süreçte de dünya şampiyonlarında damgasını vuracak. Buna yürekten inanıyorum" dedi.



“TSYD bir değer”

TSYD Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar, TSYD’nin bir değer olduğunu belirterek, "TSYD bir gazeteci meslek kuruluşu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir spor kulübü. Sadece genel merkezimiz ve Konya şubemiz spor kulübü faaliyetini sürdürüyor. Onlarca sporcumuz çeşitli branşlarda Türk sporuna hizmet veriyoruz. Konya şubesi olarak olimpiyat şampiyonu çıkartmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu konuda derneğimizle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



“Ata sporumuzu gençlerimize sevdirmeliyiz”

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, 11 şube içerisinde spor faaliyetini sürdüren tek şube olduklarını anımsatarak, "Şu anda 200’den fazla sporcumuz var. Tekvando da atletizm de önemli başarılara imza atıyoruz. Sporun sadece futbol olmadığını biliyoruz. Bu yüzden diğer branşların tanıtımı için de yoğun çaba sarf edeceğiz. Son yıllarda okçuluğun önemi giderek artıyor. Bu yüzden farkındalık oluşturmak, gençlerimize okçuluğu tanıtmak ve sevdirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğe destek sağlayan Ömer Koç ve şampiyon okçularımıza, aramızda olan belediye başkanlarımıza, üyelerimize meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dönmez, Saraçoğlu’nda Spor Genel Müdürlüğü, Türk Geleneksel Okçuluk Federasyonu ve Karatay Belediyesi tarafından İslami Dayanışma Oyunları için hazırlanmakta olan Geleneksel Türk Okçuluk Tesislerinin de bir an önce tamamlanmasını istedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar ok atarak stres attı. Şampiyon okçulara çeşitli hediyeler verilirken, tüm katılımcılara ok hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.