Ressam ve heykeltıraş Sevgi Erdaha Sonsuz Şükran Köyü’ndeki evini atölyeye dönüştürdü

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan Sonsuz Şükran Köyü’nde kerpiç evi bulunan ressam ve heykeltıraş Sevgi Erdaha, kaldığı mekanı çalışmalarını burada yaptığı bir atölye haline dönüştürdü.

14 yaşından bu yana İtalya’da yaşadığını ve bu ülke ile İstanbul’daki atölyelerini kapatarak çalışmalarını sanatçıların köyündeki atölyeye dönüştürdüğü kerpiç evinde devam ettirmeye başladığını belirten Sevgi Erdaha, sanat eğitimini İtalya’da aldığını anlatarak son 12 yılda bir ayağının da Türkiye’de olmaya başladığını, bunun büyük bölümünü ise Sonsuz Şükran Köyü’nde geçirdiğini belirtti.

Köydeki evinde huzur içerisinde resim ve heykel çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Erdaha, evinin arka kısmını daha geniş bir atölye haline getirmek istediğini de belirterek, “Ben burada çok huzurla çalışıyorum. Havası da çok güzel, burada çok mutluyum. Evimi atölyeye dönüştürdüm. Hem kendim heykeller yapıyorum karışık malzemelerden, genelde büst çalışıyorum. Bir de aynı zamanda müzeler için hiper real dediğimiz gerçeksi ünlü kişilerin benzetmesi, Trump, Putin gibi liderlerin de heykellerini yapıyorum. İstanbul’da da bir atölyemiz var. Ama bir ekip halinde çalışıyoruz. Ben sanatsal kısımlarını yapıyorum, benzetme, yüz, geri kalan kısmını ise ekipteki arkadaşlar yapıyorlar. Sonsuz Şükran Köyü’nde kerpiç evimin önünde de yarı gerçeksi bir çalışmam oldu bu süreçte. Dinlenen ve mola veren bir tarım işçisini sembolize eden. Artık evimin önünde duruyor. Heykellerde genelde silikon kullanıyoruz. Yoksa dışarıda durması mümkün değil, bozulur bir dönem sonra” diye konuştu.

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