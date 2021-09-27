Konya GastroFest 1-3 Ekim’de yapılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Konya GastroFest için tanıtım toplantısı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’nde Konya GastroFest gerçekleştirilecek. Konya GastroFest ile ilgili Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen gastronominin, Türkiye’de de son dönemlerde hızla yükseldiğini ifade ederek, bu manada Konya yemek kültürünün tanıtılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Konya’nın 9 bin yıl önce Çatalhöyük’ten başlayarak şehir hayatını sürdürebilmiş dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya, o dönemden sonra da dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olmuş. Ecdadımız Orta Asya’dan başlayan yolculuğunda hem oradaki bilgi birikimini buraya aktarmış hem de gelirken yolda bulduğu bütün medeniyetlere ait bilgi birikimini buraya getirerek Selçuklu Sarayında harmanlayıp Anadolu yemek kültürünü ortaya koymuş. Konya’nın bu üç önemli özelliğini yemek kültürünü anlatırken mutlaka ifade etmemiz gerekiyor” dedi.



“21 ürünümüze daha coğrafi işaret belgesi aldık”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin yemek kültürünü tanıtmak ve sürdürebilmek adına Konya mutfağı ve Kafemler ile şehre hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bunların geliştirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Akyokuş’ta yeni yapacağımız proje, ayrıca Millet Bahçesi içinde yer alacak alanlarda da Konya mutfak kültürünü tanıtmaya devam edeceğiz. Şu anda özellikle çalıştığımız konu, Konya’nın kendine has yemek kültürünü coğrafi işaret olarak tespit edebilmek. Bunun için yapmış olduğumuz 51 başvurudan 21’i neticelendi. 21 ürünümüze daha coğrafi işaret belgesi almış olduk. 30 tanesiyle ilgili süreç devam ediyor. 34 yeni ürünle ilgili de çalışmalarımız tamamlandı, en kısa sürede başvuruları yapmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Şehrimizi itinayla nakış gibi işliyoruz”

Bu dönemde üzerinde en çok durdukları konulardan birisinin Konya’nın turizmi konusu olduğunu belirten Uğur İbrahim Altay, “Özellikle Konya’ya yurtiçinden ve yurtdışından gelen insanların Konya’nın güzelliklerini görmeleri için çaba sarf ediyoruz. Çünkü burası kadim bir başkent. Anadolu’nun kalbinde mimarisiyle, kültürüyle, sosyal yapısıyla ve günümüz belediyeciliğiyle görülmeye değer bir şehir. Şehrimizi itinayla bir nakış gibi işliyoruz ve bunu gelen insanlara mutlaka göstermeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

13 Ekim tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirilecek GastroFest ile Konya’nın gastronomisini tanıtmayı, Hazreti Mevlana’yı ziyarete gelenlere iyi bir yemek ikram edebilmeyi ve Anadolu’nun kadim kültürünü onlara anlatabilmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Altay, “Festivalimiz bu yıl kapılarını ilk kez açacak. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu yıl temamızı dünya üzerinde türbesi bulunan ilk aşçı olan Ateş Bazı Veli Hazretleri’ne ithafen ‘Aşçı Dede’ olarak kutluyoruz. Sloganımız ise ‘Benim Şehrimde Yemek Bir Medeniyettir’. Festivalimize mutfak alanında hizmet veren 150 katılımcı, ayrıca 300’e yakın Türkiye’den ve dünyadan önemli şefler katılacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte İtalya, İspanya ve Hırvatistan’dan da aşçı federasyonu temsilcileri katılacak. Festival alanımızda paneller, söyleşiler, workshop’lar yapılacak ve yemeklerin yapılma süreçlerini ve sonrasını göreceğiz. Ayrıca çocuklar için de ayrı bir bölüm oluşturuyoruz. Onun için vatandaşlarımız aileleriyle birlikte festivalimize mutlaka gelsinler. İnşallah festivalle birlikte Konya’nın o kadim yemek kültürünü tüm Türkiye’ye tüm dünyaya tanıtmış olacağız” dedi.



“Konya turizmden hak ettiği payı almak zorunda”

Festivale yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Altay, “Konya yemek kültürü adına önemli bir başlangıç olacak. Şehrimizin tanıtımına da çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu işe sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Konya turizmden de hak ettiği payı almak zorunda. Konya, bunu kadim kültürü ile hak ediyor. Dünyaya söyleyecek çok şeyimiz var. Bunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. Bunu bütüncül bir yapı içinde yapmak için Turizm Master Planı çerçevesinde ortaya konulan süreçleri eyleme dönüştürecek işleri hayata geçiriyoruz. Gastronomi festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Aşçılar Federasyonu’na, Konya Aşçılar Derneği’ne, üniversitelerimize, hocalarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya basın mensuplarının yanı sıra Konya Gastronomi ve Turizmciler Derneği Başkanı Yılmaz Seçim, üniversitelerin gastronomi bölümlerinden akademisyenler ve şefler katıldı.

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