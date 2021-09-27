Selçuklu Sıfır Atık Platformu’nun çalışmaları meyvelerini veriyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu çalışmaları kapsamında sıfır atık elçisi olan site yönetimi ve site görevlilerine ziyarette bulundu.

Selçuklu Belediyesinin çevre duyarlılığındaki çalışmalarının en önemli örneklerinden olan Çevre ve Sıfır Atık Meclisi bünyesindeki Selçuklu Sıfır Atık Platformu, site bahçesine kurulan stantlarla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu çalışmalar çerçevesinde sıfır atık elçisi olan site yönetimi ve site görevlilerine ziyarette bulundu.

Sıfır Atık Platformu yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 142 site, 3 AVM, 3 parkta ve biri belediye hizmet binasında olmak üzere platforma ait stant kurularak 99 bin 386 kişiye sıfır atık çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Site bahçesine kurulan stantlarda çevre gönüllüleri konut sakinlerine ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli elektronik eşyalar gibi atıkların kaynağında ayrı toplanması gerektiği konusunda bilgiler verilerek konut sakinlerine broşür, şapka ve fular hediye etti. Stantlarda bulunan çevre gönüllüsü formlarını doldurarak “Sıfır Atık Elçisi” olunabiliyor. Vatandaşlar broşürlerde yer alan barkodları okutarak ya da www.selcuklucevrevesifiratik.com adresinde yer alan formu doldurarak da Çevre Gönüllüsü olabiliyor.



“Herkesi ‘Sıfır Atık Elçisi’ olmaya davet ediyorum”

Pandemi ile birlikte çevrenin ne kadar önemli olduğu ve çevre ile ilgili yapılacak çalışmaların geleceğimiz için hayati bir noktada olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Sıfır Atık Platformu ilçe sakinlerimizi bu anlamda bilgilendirme çalışmaları yaparak ciddi bir faaliyet yürütüyor. Çevre ile ilgili örnek çalışmalarımızdan bir tanesi olan Selçuklu Çevre Meclisimiz bünyesinde oluşturduğumuz çevre gönüllümüz olan her hemşehrimiz için de 1 fidan dikilmektedir. Biz de burada sıfır atık elçimiz olan site yönetimine, görevlilerine bu duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Bu hareketin tüm Konyamıza oradan da ülkemize yayılarak çevremiz için farkındalık oluşturacağını ümit ediyorum ” şeklinde konuştu.

Beyhekim Mahallesinde bulunan Doğaşehir Konutları’nda çevre ve sıfır atık çalışmaları ile ilgili sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, sıfır atık elçisi olan site yönetimi ve site görevlilerine Çevre ve Sıfır Atık Platform üyesi plaketini ve Çevre Gönüllülerine sertifikalarını takdim etti. Ayrıca siteye “Selçuklu Sıfır Atık Platformu Üyesi” panosu asıldı.

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