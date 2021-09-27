Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST’te 3 ödül aldı

Selçuk Üniversitesi 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin başvuru yaptığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’21’de 3 ödül kazandı.

Selçuk Üniversitesinden Selçuk Med SOS takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde 1'inciliği kazandı. Takım Danışmanı Uzman Sosyolog Zehra Betül Şişman, Takım Kaptanı Arastou Shapouran, takım üyeleri Burak Kaan Taşdemir, Aysan Nayebi ve Hamed Ghorbani’ye ödüllerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takdim etti. TEKNOFEST 2021'de "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde yarışan Medar Team takımı da 2'nci oldu. Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan’ın danışmanlığını yaptığı takımın kaptanı İsmail Kapurtu ile takım üyeleri Berna Aktaş, Büşra Aycan Deniz, Furkan Acar ve Furkan Çalışkan. Medar Team takımına ödülünü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden Genç Makers takımı ise "Tarım Teknolojileri" kategorisinde 3'üncüğü göğüsledi. Takım Danışmanı Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, Takım Kaptanı Muhammet Celalettin Özer ve üye Sedat Demircialan, ödülü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.