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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST’ten 3 ödülle döndü

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST’ten 3 ödülle döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’ten 3 ödülle döndü.
TEKNOFEST’te yarışan Necmettin Erbakan Üniversitesi ekiplerinden NEUCFD Aviation takımı Helikopter Tasarım Yarışmasında 2’nci, Kız Mühendishane Takımı Akıllı Ulaşım Yarışmasında 3’üncü olurken, Demirkuş takımı da Helikopter Tasarım Yarışmasında en iyi sunum ödülüne layık görüldü.
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversite olarak katıldıkları tüm yarışmalarda ilk üçü hedeflediklerini belirterek, ödül alan takımları tebrik etti. Öğrencilere maddi ve manevi anlamda her türlü desteği verdiklerini söyleyen Rektör Zorlu, “Yerli ve milli üretime destek olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Milli savunma sanayii hamlesi gibi nice projelerin takipçisi ve destekçisi olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Devletimizin hedeflerine katkı sunmak için öğrencilerimize teorik bilgiyle beraber saha deneyimini de kazandırmak için gayret ediyoruz. 4 yıl boyunca TEKNOFEST’e en çok başvuru yapan ilk 10 üniversite içinde yer almamız bunun bir göstergesi. Ayrıca her yıl düzenlenen yarışmalardaki derece ve öğrencilerimizin kazandığı ödüllerde de bu gayretin karşılık bulduğunu görüyoruz. Bizi onurlandıran, gençliğe olan ümidimizi arttıran öğrenci ve akademisyenlerimize tebrik ve teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Geleneksel ve Moderni Harmanlayarak Tasarladık”
TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan NEUCFD Aviation takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Numan Kaya proje hakkında bilgi vererek, “Yarışma isterlerine göre helikopter ana parçalarının her birinin teknik tasarımları ayrı ayrı yapıldı ve modern yöntemler ile bilgisayar ortamında test edildi. Tasarımda oleo pnömatik iniş takımları kullanılarak farklı tiplerdeki zeminlere iniş yapabilme özelliği ve pistlerde taksi yapabilme özelliği kazandırıldı. Ayrıca takımımızın geleneksel ve modern tasarımı harmanlayarak ortaya çıkarttığı helikopter tasarımı yarışmada ön plana çıktı” dedi.

“Kartsız ve kullanışlı ulaşımı hedefledik”
Akıllı Ulaşım Yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olan Kız Mühendishane Takımı danışmanı Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, kartsız ve kullanışlı ulaşımı hedefleyen projelerini anlatarak, “Ülkemizde her şehrin farklı ulaşım kartına sahip olmasından dolayı şehir değişimlerinde o şehre ait toplu ulaşım kartının alınması gerekmektedir. Ayrıca genel bir problem olarak yolcular; ulaşım kartlarının kaybolması, bulunamaması, limitin yetersiz olması gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Projemizin amacı, bu tür sorunları çözmek için kart yerine mobil cihazların NFC (Near Field Communication) teknolojisini kullanarak ülkemizdeki bütün şehirleri kapsayan bir ulaşım çözümü sunmaktır. Mobil cihazlar için geliştireceğimiz CardApp uygulaması ile tüm şehirlerimizde kartsız ve kullanışlı ulaşım yapılabilecektir” ifadelerini kullandı.
Danışmanlığını Arş. Gör. Enes Günaltılı’nın yaptığı Demirkuş takımı da, Helikopter Tasarım Yarışmasına katılarak jüri tarafından en iyi sunum ödülüne layık görüldü. NEUCFD Aviation takımında, Danışman Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Numan Kaya, takım kaptanı Arş. Gör. Mesut Bilici, takım üyeleri Murat Can Çakır, Safa Dumanlı, Beşir Sağıcı, Aytekin Demir ve Yunus Emre Akyürek; Kız Mühendishane Takımında, Danışman Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu, takım kaptanı Beyza Karataş, takım üyeleri Beyza Nur Ceylan, Dilan Bakış, Esma Nisa Candan, Özge Nuray Tiryaki, Rumeysa Kurt, Zeynep Yavçın ve Şevval Turan; Demirkuş takımında ise, Danışman Arş. Gör. Enes Günaltılı, kaptan Abdullah Kalkan, Faruk Esat Göçmen, Yusuf Araz, Eren Çelikateş yer alıyor.

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