1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmene soruşturma



Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)KONYA´da, 1´inci sınıfa başlayan A.Ç.'nin, okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istemesi üzerine ''Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" diye azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.

Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül´de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti. 1´inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun 2'nci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.´ye "Terbiyesiz" diyerek bağırdı. A.Ç.´nin "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., ''Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?" dedi.

Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmen Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, ''Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-09-28 12:13:18



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