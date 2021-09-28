Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar uyuşturucudan tutuklandı

Konya’nın Yunak ilçesinde uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan 6 yıl cezaevinde yatan bir kişi, tekrar uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Emniyet Amirliği ilçe genelinde 2 kişinin uyuşturucu madde kullanımını ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında hakkında daha önceden uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılan ve 6 yıl cezaevinde kalan S.U.'nun ikametinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskın sırasında polis ekiplerini fark eden şahıs, evin çatısından bahçeye kavanozlar fırlattı. Kavanozlarda yapılan incelemede 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.U. ve arkadaşı H.M.U. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından şüpheli H.M.U. serbest bırakılırken, S.U. ise, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

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