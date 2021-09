Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık dinlendi Tanık Mustafa C: "Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm, gerisini bilmiyorum"

Konya’da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan kişilerin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen o dönemki çalışanlardan Mustafa C, “Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm. Gerisini bilmiyorum” dedi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Uğur T. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emre S. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, olaya şahitlik eden ve bir önceki duruşmada zorla getirilmesine karar verilen Mustafa C. tanık olarak dinlendi. Mustafa C, olay tarihinde işe gireli 10 gün kadar olduğunu anlatarak, “Uğur oranın sorumlu müdürü gibiydi. O gün akşam Emre’ye hadi çıkalım dedi. Emre işim var dedi. Uğur da o sıra başka bölümdeydi. Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm. Gerisini bilmiyorum. Ancak biz onun içerisine temizlik yapmak için su ve dezenfektan koyuyoruz. İşimiz bitince de döküyoruz. Herhangi bir şekilde süt tankerlerine içerisine koyma gibi ya da başka bir yerde kullanma gibi bir durum yok” dedi.

Duruşmada tutuksuz yargılanan Uğur T. ise beraatini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olayın Geçmişi

26 Ekim 2020'de süt toplama merkezinde süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından 5 Kasım 2020 tarihinde soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alınmış, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. 6 Kasım’da tutuklanmıştı. Emre S. ve Uğur T., avukatlarının itirazı üzerine 11 Kasım’da ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında ise ‘zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası’ istemiyle dava açılmıştı.

