Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım festivali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım festivali

İHA

Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım festivali

Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım uygulamaları kapsamında bahçe hasadı festivali düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin destekleri ile Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’sinde Engelsiz Tarım Uygulamaları kapsamında ‘Bahçe Hasadı Festivali’nin ilki düzenlendi. Özel öğrenciler okul bahçesinde yer alan ve her sınıfın kendine ait tarım alanlarına ekip diktikleri sebze ve meyvelerin hasadını protokol üyeleriyle birlikte yaptı. Yarışmalarla renklenen festivalde kavun, çilek ve domates güzelleri seçilerek hediyeleri takdim edildi. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti İl Başkan Vekili Kazım Küçükçöğenler, okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Özel öğrencilerin hayatı ve doğayı tanımaları için toprakla uğraşmalarının gerekli olduğunu belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Öğrencilerimizin hayatı tanımaları, doğayı tanımaları için özellikle toprakla uğraşıp, bir şeyler üreterek enerjilerini toprağa aktarmaları, toprakla buluşup bir şeyler üretiyor olmaları, kendilerini ifade etme adına bu tür imkanları değerlendiriyor olmaları eğitim adına çok anlamlı faaliyetlerdir" dedi.

“Özel çocuklarımızın eğitimi bizim için çok daha önemli”
Selçuklu Özel Uygulama Okulu’nda güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öğrencilerimiz çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Domatesten salatalığa, kavundan çileğe ve mısıra kadar her şey var, her şey üretilmiş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz eğitime her zaman önem veriyoruz ama özel çocuklarımızın eğitimi, özel çocuklarımızın ortamı, onların meşguliyetleri bizim için çok daha önemli. Onlara böyle bir ortamı sağladıkları için başta okul yönetimimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize, okul aile birliğine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitimi sadece okul içerisinde, sınıflarda, dört duvar arasında yapılan bir iş olarak görmüyoruz. İşte bu faaliyetler de eğitimin bir parçası. Çocuklarımızın mutlaka tabiatla iç içe, hayatın ve üretimin içinde olmaları gerekiyor. Bu noktada aslında çok imkanlarımız var ve bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Bu yönde burada örnek bir çalışma yapılmış. Sadece özel uygulama okulları için değil bütün okullarımız için örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bahçe hasadı festivalinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, “Bize temsili bir hasat demişlerdi ama burada profesyonel bir hasada şahitlik ediyoruz. Buradaki çocuklarımızla birlikte böyle güzel bir iş çıkarılması bizi son derece mutlu etti" şeklinde konuştu.
Misafirlere organik sağlıklı sebze meyve sepeti sunulmasının ardından okul yemekhanesinin açılışı da protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilirken okulda yetiştirilen ürünlerden yapılan kabak tatlısı ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık dinlendi Tanık Mustafa C: "Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm, gerisini bilmiyorum"
YEREL HABERLER Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık ...
Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık işçi: Hiçbir şey hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık ...
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona eriyor
YEREL HABERLER Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona ...
Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı
YEREL HABERLER Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları ...
Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar ...
Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görülmektedir"
YEREL HABERLER Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi ...
Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma sorunu yok
YEREL HABERLER TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma ...
Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü
YEREL HABERLER Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü
Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi
1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmene soruşturma
YEREL HABERLER 1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden ...
Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ...
Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak ...
Meram’da Bilim Kurtları TEKNOFEST’ten birincilikle döndü
YEREL HABERLER Meram’da Bilim Kurtları TEKNOFEST’ten birincilikle ...
Konya’da bıçaklanan genç yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da bıçaklanan genç yaralandı
Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma
YEREL HABERLER Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma
Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu Projesini oldukça önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu ...
KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri
YEREL HABERLER KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri
Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu
YEREL HABERLER Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu
Annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden 'kötü muamele' iddiası
YEREL HABERLER Annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden ...
Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST’ten 3 ödülle döndü
YEREL HABERLER Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST’ten 3 ödülle ...
Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış
YEREL HABERLER Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba ...
Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST’te 3 ödül aldı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST’te 3 ödül aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.