Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

İHA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinde 210 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi. Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, hekimlik mesleğinin dünyanın en zor ve özveri isteyen mesleklerin başında geldiğini belirtti.
Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen törene Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yoğun çaba ve çalışmaları sayesinde dünyanın en zor ve özveri isteyen, en kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik mesleğine aday olduğunu söyledi. Beyaz önlüğün birtakım sorumlulukları beraberinde getirdiğini ifade eden Rektör Metin Aksoy, “Hekimlik gibi insana dokunan mesleklerde insani birtakım meziyetlerle de donanmak gerekiyor. Bu sebeple iyi bir hekimin aynı zamanda iyi kalpli, merhametli, dürüst, güvenilir, vicdanlı ve temiz ahlaklı olması beklenir. Nitekim beyaz önlük de bu unsurları simgeler. İyi bir insan olmadan iyi bir hekim olmanız mümkün değildir. Bilimin ışığında ve insani değerlere bağlı kalarak, insanlığın yararına çalışmanız ve beyaz önlüklerinizin simgelediği değerlere sahip çıkmanız gerekir. Hekimlik oldukça zor ve stresli bir meslektir. Size tavsiyem, hayat boyu kendinizi sürekli yenilemeniz, literatürü ve teknolojiyi yakından takip etmenizdir. Unutmayın, bir hekime beyaz gömlekten de ziyade yakışan, merhamet gömleğidir. Bu bilinçle hastalarınıza karşı şefkatli ve güler yüzlü olun. Bugün sizlere beyaz önlük giydirdiğimizde yaşadığımız heyecanı ve mutluluğu, altıncı yılın sonunda edeceğiniz yeminle, bizlere ve ailelerinize yaşatmanız en büyük temennimizdir” dedi.

“Afrin ve Azez’e tedavi için gidiyoruz”
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi de tıp fakültesi öğrencilerinin ders çalışmanın yanı sıra kendilerini de yetiştirmek zorunda olduklarını belirterek, “Lider olmak, başkalarının dertleriyle dertlenmek, geniş görüşlü ve uluslararası bir hekim olmak, insan hakları savunucusu olmak zorundayız. Çalışma alanımız yalnızca amfiler değil. Sizlere, dünyanın sessiz kaldığı yerlerde, üstünü örttüğü olaylarda da ihtiyacımız olacak. Yapacağınız aktiviteler ve araştırmalar insani krizleri ortaya çıkaracak ve merhem olacak. Afrin’de, Azez’de, Azerbaycan’da olduğu gibi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak Afrin ve Azez’de kimyasal silahlardan etkilenen çocuklara yarı damak, yarık dudak ameliyatları yapmaya gidiyoruz. Bir kamyondan fazla tıbbi malzeme topladık ve orada gelişen acil tıbbi durumlara fakültemizden online müdahale edecek bir ağ üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca o bölgede çalışan sağlık personellerine de eğitim desteği sağlayacağız. Bu büyük bir üniversitenin insanı önceleyen ve hedefi tüm dünya olan yapısının yalnızca küçük bir örneği” şeklinde konuştu.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin önderliğinde Gen Tedavi Merkezi kuruluş kararının senatodan geçtiğini aktaran Prof. Dr. Selvi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde aşı ve ilaç çalışmaları için Faz Merkezinin kurulduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Rektör Metin Aksoy, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST21’de finale kalan ve ödül alan takım kaptanlarına ve danışmanlarına teşekkür belgesi takdim etti. Sonrasında öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım festivali
YEREL HABERLER Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz ...
Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık dinlendi Tanık Mustafa C: "Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm, gerisini bilmiyorum"
YEREL HABERLER Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık ...
Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık işçi: Hiçbir şey hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık ...
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona eriyor
YEREL HABERLER Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona ...
Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı
YEREL HABERLER Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları ...
Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar ...
Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görülmektedir"
YEREL HABERLER Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi ...
Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma sorunu yok
YEREL HABERLER TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma ...
Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü
YEREL HABERLER Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü
Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi
1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmene soruşturma
YEREL HABERLER 1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden ...
Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ...
Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak ...
Meram’da Bilim Kurtları TEKNOFEST’ten birincilikle döndü
YEREL HABERLER Meram’da Bilim Kurtları TEKNOFEST’ten birincilikle ...
Konya’da bıçaklanan genç yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da bıçaklanan genç yaralandı
Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma
YEREL HABERLER Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma
Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu Projesini oldukça önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu ...
KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri
YEREL HABERLER KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri
Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu
YEREL HABERLER Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu
Annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden 'kötü muamele' iddiası
YEREL HABERLER Annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden ...
Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST’ten 3 ödülle döndü
YEREL HABERLER Necmettin Erbakan Üniversitesi TEKNOFEST’ten 3 ödülle ...
Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba çarpmış
YEREL HABERLER Sosyal medyada yakıldığı iddia edilen köpeğe araba ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.