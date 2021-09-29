Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası

DHA

Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da evin önüne araç parkı nedeniyle çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) sırtından ve göğsünden bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile başına keserle vuran babası Seyit Ali Yalçın (48), 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 28 Temmuz 2020 günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali Yalçın ile komşusu olan kayınbiraderi Nevzat Akkoyun arasında, evin önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Yalçın, dayısı Nevzat Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı, babası Seyit Ali Yalçın da başına keserle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akkoyun'un otopsi sonucu vücudunda 2 bıçak yarası bulunduğu, başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 5 kişiden Hasan Hüseyin Yalçın ile babası Seyit Ali Yalçın tutuklandı. Diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
FAL BAKAN EŞİNE GELENLER, ARAÇLARINI PARK EDİYORMUŞ
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evleri yan yana olan iki aile arasında 2 haftadır park meselesi nedeniyle problem olduğunu, tartışmalar yaşandığını tespit etti. Seyit Ali Yalçın'ın eşinin fal baktığı, bu yüzden eve gelen kişilerin çok olması nedeniyle Nevzat Akkoyun'un evinin önüne araç park edildiği ileri sürüldü.
KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SAVURDUM 
Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Yalçın ailesi fertleri, dün son kez hakim karşısına çıktı. Hasan Hüseyin Yalçın, son savunmasında bıçağı kendini korumak için savurduğunu belirterek, ''Olay çıkmaması için sürekli polisi aradık. Ağır hakaretler ve tehditler ediyordu. Nevzat bıçak çekti. Bıçağı ondan aldım. Arbede sırasında kendimi korumak için bıçağı savurdum. Babam Nevzat'ı bıçaklamadı. Zaten savcılıkta samimi ikrarım var" dedi.
Seyit Ali Yalçın ise, "Maktul bize sürekli tehdit ve küfürler ediyordu. Çocuklarımın sesine dışarı çıktım. Oğlumun ne zaman dışarı çıktığını görmedim. Böyle bir olay olacağını bilseydim oğlumu bırakmazdım. Nevzat, oğlumla kavga ediyordu. Koruma duygusuyla elime keser aldım ve savurdum ama birine geldi mi hatırlamıyorum. Sadece korumak istedim. Birini yaralamak istemedim" diye konuştu.
HAKSIZ TAHRİKLE 12 YIL 6´ŞAR AY HAPİS
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın ve oğlu Hasan Hüseyin Yalçın'ın 'kasten öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediklerini belirterek 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, Hasan Hüseyin Yalçın'ı, Mesut Akkoyun'u da yaraladığı için de 7,5 ay daha hapis cezası verdi. Olaya karışan diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın'ın 'kasten yaralama" suçundan aldıkları 1 yıl 6'şar ay hapis cezasının hükmün açıklanması geri bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-09-29 10:27:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor’dan kadın taraftarlara bilet indirimi
YEREL HABERLER Konyaspor’dan kadın taraftarlara bilet indirimi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük ...
Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım festivali
YEREL HABERLER Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz ...
Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık dinlendi Tanık Mustafa C: "Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm, gerisini bilmiyorum"
YEREL HABERLER Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık ...
Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık işçi: Hiçbir şey hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık ...
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona eriyor
YEREL HABERLER Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona ...
Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı
YEREL HABERLER Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları ...
Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da 6 yıl cezaevinde yatıp çıkan şahıs tekrar ...
Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görülmektedir"
YEREL HABERLER Baydar: "Yurt sorunu İstanbul, Ankara, İzmir gibi ...
Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Oyuncak içerisinden uyuşturucu çıktı
TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma sorunu yok
YEREL HABERLER TÜYİSEN Başkanı Baydar: Abartılı yurt ve barınma ...
Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü
YEREL HABERLER Konya'da bekçilere ateş eden genç vurularak öldü
Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca esnaflarla bir araya geldi
1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmene soruşturma
YEREL HABERLER 1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden ...
Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da avda kullanılması yasaklanan ses cihazları ...
Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bekçilere ateş açıp kaçmaya çalışan genç vurularak ...
Meram’da Bilim Kurtları TEKNOFEST’ten birincilikle döndü
YEREL HABERLER Meram’da Bilim Kurtları TEKNOFEST’ten birincilikle ...
Konya’da bıçaklanan genç yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da bıçaklanan genç yaralandı
Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma
YEREL HABERLER Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma
Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu Projesini oldukça önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Rektör Aksoy: “Üniversite olarak YÖK Anadolu ...
KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri
YEREL HABERLER KONESOB’tan ilçelerdeki odalara eğitim semineri
Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu
YEREL HABERLER Boğazına kusmuğu kaçan bebek boğuldu
Annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden 'kötü muamele' iddiası
YEREL HABERLER Annesini isteyen 1'inci sınıf öğrencisine öğretmenden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.