MÜSİAD Konya’dan kan bağışı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Türk Kızılay Konya Şubesi ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarında azalma yaşayan Kızılay’a kan bağısında bulunuldu.

Konya Organize Sanayi Bölgesi, BÜSAN Sanayi Sitesi ve MÜSİAD Konya Şube binası önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına üye firmalarının çalışanları yoğun ilgi gösterdi. MÜSİAD Konya, Genç MÜSİAD Konya ve Türk Kızılay Konya Şubesi ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak için kan bağışı kampanyası başlattı. Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, BÜSAN Sanayi sitesi ve MÜSİAD Konya Şube binası önünde düzenlenen kampanya yoğun ilgi gördü. MÜSİAD Konya ve Genç MÜSİAD üyesi firmalarının çalışanları gün boyu kan bağısında bulundu.

Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, kan bağışının önemine dikkat çekti.

“Sağlık koşulları elverişli olan her bir birey mutlaka kan vermeli” diyen Başkan Kağnıcı, “Ülkemizde özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında birçok faaliyet yürütülmekte, bunlardan biri de Kızılay’a kan desteğidir. MÜSİAD Konya olarak, Kızılay’ın her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar kan bağışında bulunarak bu toplumsal göreve katkı sağlıyoruz. Bir damla kanın bile hayat kurtardığı günümüzde gösterdikleri duyarlılıktan ve kampanyamıza vermiş oldukları destekten dolayı bütün üyelerimize, çalışanlarına ve Kızılay ekibine teşekkür ediyorum. MÜSİAD Konya olarak, her yıl düzenli olarak kan bağışında bulunmayı planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.