Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi’ne başvurular başlıyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinde yeni bir konut hamlesi daha hayata geçiyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde ön başvuruların 30 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Son 2 buçuk yılda Meram’ın imar sorunları için önemli adımlar atan Meram Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çerçevede belediye öncülüğünde Aymanas Mahallesi’nde hayata geçirilen Turgutreis Konut Yapı Kooperatifi’nin detaylarını Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Her yeni proje ile kendi mutluluklarının ve Meram’ın geleceğe dair umutlarının arttığına vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, imar sorununun Meram’ın önünde duran en önemli sorunlardan biri olduğunu hatırlatarak, “İmar sorunu Meramlının bizden acilen çözmemizi beklediği sorunlar listesinin en başında yer aldı. Biz bu soruna neşter vurmaktan da öte konuyu Meram’ın gündeminden tamamen çıkarmak adına göreve başladığımız ilk andan itibaren yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu çabalarımızın sonuçlarını da birer birer alıyor, şehircilik alanında ciddi, önemli adımlar atıyoruz” dedi.



“Meram’ın imar sorunları için hızlı çözümler ürettik”

Daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilmek adına İmar Müdürlüğünde çalışan personel sayısını artırarak işe başladıklarını belirten Başkan Kavuş, bu sayede son iki buçuk yılın, Meram’ın imar çalışmalarında adeta atılım yılı olduğunu söyledi. Bu süre zarfında 22 mahallede 20 milyon 22 alanda 20 bin maliki ilgilendiren imar düzenlemesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Mustafa Kavuş, “Bu rakamları hiçbir zaman yeterli görmedik. Başta da söylediğim gibi bu sorunu Meram’ın gündeminden tamamen kaldırana kadar dur durak dinlemeden, çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürerek, soluksuz emek sarfetmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Göreve başladıkları günden bu yana yetki ve ilgi alanlarının dışında da olsa Meramlıları ilgilendiren her şeyin kendilerini de yakından ilgilendirdiği anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Kavuş, “Bu anlayışla belediyemiz öncülüğünde kurulan üç kooperatifi sürekli takip ettik. Geçen yılın sonu itibariyle her üç kooperatifte de anahtarların teslimlerine başladık. Bugüne değin de belediyemiz öncülüğünde hayata geçen kooperatiflerimiz de toplam 444 daire ve 50 dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamları vurgulamamın en önemli nedenlerinden biri de; ‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ düsturu sebebiyledir. Bu rakamlar yakalanan başarıların ve ortaya koyduğumuz performansın istatiksel ispatı niteliğindedir” dedi.

Ön başvuruları 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi, kapalı açık otoparkları ve sakinlerine modern, huzur dolu bir yaşam sunacak. Meram’ın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olacak Turgutreis Evleri projesi 36 bin 500 metrekarelik bir arsa alanı üzerine oturuyor. 591 konutun ve bin 520 metrekare ticari alanın bulunduğu projede 11 bin 637 metrekare yeşil alan bulunuyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bölgede yürütülen bu ilk çalışmada 5 farklı büyüklükte daire tipi bulunuyor. Online başvuruların turgutreisevleri.com adresinden yapılacağı projede 5 farklı tipte ve büyüklükte daireler bulunacak.

Dairelerin ödeme koşulları ise şu şekilde olacak: "34 adet 98 metrekarelik 2+1 evler için 31 bin TL peşinat ve bin 950 TL aidat, 43 adet 120 metrekarelik 2+1 evler için 39 bin TL peşinat ve 2 bin 450 TL aidat, 71 adet 150 metrekarelik 3+1 evler için 49 bin TL peşinat ve 2 bin 950 TL aidat, 77 adet 168 metrekarelik 3+1 evler için 59 bin TL peşinat ve 3 bin 450 TL aidat, 63 adet 183 metrekarelik 4+1 evler için 69 bin TL peşinat ve 3 bin 950 TL aidat."

