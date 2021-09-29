Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu

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Muhammed SIDAL/ BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kaçak silah satışı yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özkan Uludağ, İsa E. ve Durmuş C.'nin 2 adet 7.65 milimetre çaplı tüfek, 3 adet 9 milimetre çaplı tabanca ve 27 adet 7.65 milimetre çaplı fişek satışı yaptıklarını belirledi. Düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Özkan Uludağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İsa E. ve Durmuş C. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed SIDAL

2021-09-29 13:49:05



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