Ereğli’de 'bandırma' geleneği sürüyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde üzümlerin şıra haline getirilip kaynatıldıktan sonra iplere dizilen cevizlerin üzüm şırasına defalarca batırılarak elde edilen 'bandırma' geleneği sürüyor.

Yurdun farklı bölgelerinde orcik ve cevizli sucuk olarak adlandırılan 'bandırma' Ereğlili bazı aileler tarafından kışlık yiyecek olarak hazırlanıyor ve kilosunu 80 liraya satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Yıldızlı Mahallesinde emekli öğretmen Hacer ve Nebi Muştul çifti kaynattıkları pekmezi kış hazırlığında ‘bandırma’ yaparak değerlendiriyor. Muştul ailesi yaptıkları cevizli bandırmaları, tamamen organik olarak kendi bağlarında yetiştirdikleri üzüm ve bahçelerinde yetiştirdikleri cevizlerden hazırlayarak elde ediyor. Üzüm ve cevizden gelen lezzetin kış sofralarına taşınmasıyla kış aylarının olmazsa olmazı ‘bandırma’ yöre halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Emekli öğretmen Hacer Muştul, bağ bozumu zamanı, neredeyse her evin önünde pekmez kaynatılmak üzere yakılan ateşin dumanının tüttüğünü belirterek, “Kaynatılan pekmez kazanına, iplere özenle dizilen cevizler un ve nişastanın katımıyla, kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp çıkartılarak elde edilmektedir. ‘Bandırma’ balkonlara, tellere ve çatı gibi güneş gören yerlerde örtülerin üzerinde doğal olarak güneşli ortamda kurutulur. Biz burada her yıl komşu ve yakınlarımızla aynı zamanda imece usulüyle Eylül ayının sonlarında, Ekim aynın başlarında yardımlaşarak ‘bandırma’ yapıyoruz” dedi.

Hacer Muştul, ‘bandırma’nın yüzyıllardır yörede damakları tatlandırdığını da sözlerine ekledi.

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