Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sakine DEMİR/ CİHANBEYLİ (Konya) (DHA)KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Kenan Tektaş (40) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında YeniceobaBulduk yolunda meydana geldi. Çalıştığı pancar tarlasından yola çıkan çiftçi Kenan Tektaş yönetimindeki 42 GN 903 plakalı motosiklete, Şevket Sert'in (67) kullandığı 06 HS 260 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Tektaş, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı sıyrıklarla atlatan Şevket Sert jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Sakine DEMİR

2021-09-29 17:55:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.