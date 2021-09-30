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Konya’nın Hüyük ilçesinde, çocuklar tarafından yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Suludere Mahallesinde oynayan çocuklar uçamayan ve yaralı vaziyette Kızıl Şahin bulundu. Yaralı şahin, mahalle muhtarı Mustafa Erdoğan tarafından Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kafes içerisinde muhafaza altına alınan yaralı şahin, tedavisinin yapılmak üzere Beyşehir Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam sahasına salıverileceği bildirildi.

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