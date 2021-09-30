Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Endonezya Pendidikan Muhammadiyah Sorong Üniversitesi (UNIMUDA) arasında iyi niyet beyanı imzalandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesinin 70 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye’nin en güçlü kurumları arasında yer aldığını söyledi. Bünyesinden bölgedeki çok sayıda üniversitenin kurulmasına da öncülük ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Bölgenin araştırma üssü konumunda bir üniversiteyiz. YÖK Anadolu Projesi kapsamında Bitlis Eren Üniversitesi ve Ardahan Üniversitesine eğitim anlamında destek veriyoruz. Ayrıca YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteler arasında yer alıyoruz. Selçuk Üniversitesinde 3 bine yakın yabancı uyruklu öğrenci eğitim alıyor. Konya’ya gelen yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğu eğitim kalitesi, köklü bir geçmişe sahip olması ve kendisini ispatlamış olması bakımından Selçuk Üniversitesini tercih etmektedir. Times Higher Education’ın (THE) verilerine göre Asya üniversiteleri arasında ilk 400’de, 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında da ilk 400 arasında yer alan bir üniversiteyiz. Üniversitemizi uluslararasılaştırma bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Bu anlamda da adımlar atıyoruz. Sizlerle imzalayacak olacağımız niyet mektubu da bizim bu vizyonumuza katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı da karşılıklı olarak tecrübe paylaşımında bulunacağımız için şimdiden heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

Pendidikan Muhammadiyah Sorong Üniversitesi Rektörü Dr. Rustamadji, M. Si. ise üniversite olarak sosyal eğitim ve sağlık alanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Etnik, inanç ve kültürel zenginliğe sahip bir üniversite olduklarını anlatan Dr. Rustamadji, M. Si., “Ziyaretlerimizde Türkiye’den ve Selçuk Üniversitesinden önemli ilhamlar aldık. Edindiğimiz izlenimleri üniversitemizde uygulamak istiyoruz. Sizleri de ülkemizde görmekten memnuniyet duyacağız. İnşallah iyi niyet beyanını imzaladıktan sonra ortak proje ve çalışmalarda bulunmayı umut ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Pendidikan Muhammadiyah Sorong Üniversitesi Rektörü Dr. Rustamadji, M. Si., iyi niyet beyanını imzaladı. Programa, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, Pendidikan Muhammadiyah Sorong Üniversitesi öğretim elemanları ve Konya’da öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler katıldı.

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