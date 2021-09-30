Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ereğli ilçesi Mustafa Seyran Caddesi Tekke Kavşağı yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresinde 42 YV 656 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Araçtaki yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.