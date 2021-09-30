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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın

İHA

Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın

Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Ereğli ilçesi Mustafa Seyran Caddesi Tekke Kavşağı yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresinde 42 YV 656 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Araçtaki yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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