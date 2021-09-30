Meram’da öğrencilere ‘Mega- Kariyer Rehberi’ dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da öğrencilere ‘Mega- Kariyer Rehberi’ dağıtılıyor

İHA

Meram’da öğrencilere ‘Mega- Kariyer Rehberi’ dağıtılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen MEGA Projesi bünyesinde hazırlanan ‘Kariyer Rehberi’nin öğrencilere dağıtımı başladı.
Meram Belediyesi öncülüğünde, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında hayata geçirilen ‘Meram Gelişim Akademisi MEGA’ Projesi çerçevesinde hazırlanan ve Meram’da özel ve resmi okullarda okuyan tüm 8. Sınıf öğrencilerine dağıtılacak ‘Parlak Bir Gelecek için Kariyer Rehberi LGS Planlama Defteri” İsmailAdile Avcan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle başladı. Dağıtım programına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör. Ali Bozgedik, rehberin diğer yazarı Seher Bozgedik ile Okul Müdürü Tuncay Acar, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

“Kariyer defteri öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak”
Programda ilk söz alan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör. Ali Bozgedik, Meram Gelişim Akademisi MEGA Projesi’nin öğrencilerin eğitimleri için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. ‘Kariyer Defteri’ ile ilgili bilgiler de veren Bozgedik, “Defterde, öğrencilerimizin konuya nasıl çalışacakları ve nasıl takip edecekleri noktasında bilgilendirmeler bulunuyor. İçinde deneme tablolarının bulunduğu defterle birlikte çocuklarımızın yıl içindeki başarı grafiği de bulunuyor. Sağlıklı bir program haftalık değil günlük yapılandır. Bu defter sayesinde öğrencinin başarısının takibi ebeveynler ve rehber öğretmenler tarafından da yapılabiliyor. Böylelikle öğrenciler daha sıkı bir tempoda çalışıyorlar” diye konuştu. Gençlere ‘zaman kaybettiricilerden’ uzak durmaları uyarısında bulunan Bozgedik, bu sayede günün 26 saat yaşanabileceğini ifade etti. Selçuk Bayraktar, Uğur ŞahinÖzlem Türeci, Mete Gazoz ve Meram Belediyespor sporcusu Besra Duman’ın başarılarından örnek veren Bozgedik, “Bu başarıyı sizlerin yakalamaması için hiçbir nedeniniz yok” dedi.
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’da öğrencilere MEGA Projesi’nin ayrıntılarını anlatarak, “MEGA kelimesini artık çok daha sık duyacaksınız. Çok daha güzel, planlı ve çeşitli projelerle tüm Meram çok daha sık duyacak inşallah. Bugün de bu proje vesilesi ile sizlerle birlikteyiz” diye konuştu.

“MEGA çocuklarımızın bugününü ve yarınını güzelleştirmek için var”
MEGA Projesi’nde Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile birlikte çalıştıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, çocukların ve gençlerin mutluluğu ile iyi bir eğitim alabilmeleri adına bu noktada olabildiğince ilgili olduklarını ifade etti. Her anne babanın olduğu gibi kendileri için de çocuklardan daha kıymetli bir şey olmadığını söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Meram Belediyesi ve Başkanı olarak eğitimin bu denli içinde olmamızın nedeni sizlersiniz. Sizlerin mutluluğu ve geleceği için. Çocuklarımızın hem bugününü hem de geleceğini güzelleştirmek için. Sizler geleceğimizsiniz” şeklinde konuştu.
Öğrencilere, MEGA Projesi’ni ve hedeflerini de anlatan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “MEGA adı gibi büyük ve içeriği dolu dolu bir proje. Bir inşaatın temeli neyse MEGA’da eğitiminizin temeli olacak. Hangi konuda kim uzmansa onu sizlerle tanıştırıp en iyi eğitimi almanızı istiyoruz. Tevekkül edebilmek için sebebini işlememiz lazım. Biz sebebi işleriz, elimizden gelenin en fazlasını yaparız. Allah’ta takdir ederse o iş olur. Kaybetmekten korkmayın, denemekten çekinmeyin, ısrar etmekten vazgeçmeyin. Daha iyi bir gelecek için bunların hiçbiri kayıp sayılmaz.”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Rehberi yazarı Öğr. Gör. Ali Bozgedik, rehberin diğer yazarı Seher Bozgedik ile Okul Müdürü Tuncay Acar programın ardından tüm sınıfları dolaşarak İsmailAdile Avcan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine Parlak Bir Gelecek için Kariyer Rehberi LGS Planlama Defteri” dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir’in hayvansal üretime desteği sürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in hayvansal üretime desteği sürüyor
Türk - Kazak iş adamları MÜSİAD Konya’da buluşacak
YEREL HABERLER Türk - Kazak iş adamları MÜSİAD Konya’da buluşacak
Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Konya'da seyir halindeki otomobilde yangın
SÜ ile Endonezya UNIMUDA arasında iyi niyet beyanı imzalandı
YEREL HABERLER SÜ ile Endonezya UNIMUDA arasında iyi niyet beyanı ...
Yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı vaziyette bulunan Kızıl şahin koruma altına ...
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ereğli’de 'bandırma' geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli’de 'bandırma' geleneği sürüyor
Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor
YEREL HABERLER Selçuklu Gençlik Meclisi yeni üyelerini bekliyor
Başkan Altay: “Tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun kontrollü kullanılmasıdır”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Tarımı sürekli kılmanın tek yolu suyun ...
Karatay Kent Konseyi’nin Genel Kurulu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi’nin Genel Kurulu ...
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Konya’da silah kaçakçılığı operasyonu
Ereğli’de okul servis araçlarına denetim
YEREL HABERLER Ereğli’de okul servis araçlarına denetim
Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi’ne başvurular başlıyor
YEREL HABERLER Meram Turgutreis Evleri Kooperatifi’ne başvurular ...
MÜSİAD Konya’dan kan bağışı
YEREL HABERLER MÜSİAD Konya’dan kan bağışı
Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası
YEREL HABERLER Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına ...
Konyaspor’dan kadın taraftarlara bilet indirimi
YEREL HABERLER Konyaspor’dan kadın taraftarlara bilet indirimi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük heyecanı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde beyaz önlük ...
Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz tarım festivali
YEREL HABERLER Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe’de engelsiz ...
Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık dinlendi Tanık Mustafa C: "Temizlik kazanı içerisine 5 litre kadar süt artığı ve sıcak su koyduklarını gördüm, gerisini bilmiyorum"
YEREL HABERLER Konya’daki süt banyosu duruşmasında tanık ...
Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık işçi: Hiçbir şey hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin davasında tanık ...
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona eriyor
YEREL HABERLER Sınavsız ikinci üniversite kayıtları 8 Ekim’de sona ...
Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları teslim alındı
YEREL HABERLER Atmatıkla Projesi’nde ilk geri dönüşüm atıkları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.