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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi ile Endonezya Muhammadiyah Sorong Üniversitesi arasında işbirliği

İHA

KTO Karatay Üniversitesi ile Endonezya Muhammadiyah Sorong Üniversitesi arasında işbirliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Endonezya’nın önde gelen üniversitelerinden Muhammadiyah Sorong Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
64 ülkeden 500’e yakın uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası bilimsel ve akademik çalışma ağına bir yenisini daha ekleyerek, Endonezya’nın önde gelen üniversitelerinden Muhammadiyah Sorong Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Genel Sekreter Dr. Hüseyin Ergun, Endonezya Muhammadiyah Sorong Üniversitesi Rektörü Dr. Rustamadji, M. Si, Rektör Yardımcısı Sirojjudin, M.Pd., Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu ve üniversite heyetleri katıldı.

“Hedefimiz hem ulusal çapta hem uluslararası arenada en iyiye ulaşmak”
Protokol töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, “Uluslararası düzeyde iş birliği ağlarımızı genişletmek amacıyla yoğun çaba sarf ediyoruz. Araştırma altyapısı ve bilimsel proje alanlarının yanı sıra akademisyen ve öğrenci değişimlerini de kapsayacak olan çalışmalarımızı bu protokol ile imza altına almış olduk. Hedefimiz hem ulusal çapta hem uluslararası arenada en iyiye ulaşmak. Ürettiğimiz bilgi ve bilimin kampüs sınırlarımız içerisinde kalmaması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Toplam kalite çerçevesinde niteliklerimizi arttıran, sınırlarımızı genişleten ve topluma fayda sağlayan her iş, bizim önceliğimiz. Farklı ülke üniversitelerinden bilim insanlarının akademik birikimlerini bir araya getirmenin, bilim dünyasını zenginleştirmenin, küresel gelişim ve ilerlemenin önünü açacağına inanıyoruz. Muhammadiyah Sorong Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz bu protokol vesilesiyle bilimsel ve akademik dünyaya katkı sağlama noktasında iş birliğine imza atıyoruz. Bu vesile ile protokolün her iki üniversitemize de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KTO Karatay Üniversitesi güçlü bir bilimsel ArGe alt yapısına sahip”
Yapılan iş birliği protokolü ile akademisyen ve öğrencilere yeni fırsatlar sunulacağını dile getiren Muhammadiyah Sorong Üniversitesi Rektörü Dr. Rustamadji, M.Si, “KTO Karatay Üniversitesi’nin misafirperverliğinden ve kendileri ile iş birliği yapacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Güçlü bir bilimsel ARGE alt yapısına sahip olan KTO Karatay Üniversitesi ile böylesine değerli bir protokolde yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesini sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından akademik personel değişimi, öğrenci hareketliliği, ortak araştırma projeleri yürütülmesi, bilimsel etkinlikler düzenlenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülmesi ve diğer konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Törenin ardından heyet, üniversite kampüsünü gezerek, KTO Karatay Üniversitesi hakkında detaylı bilgi aldı.

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