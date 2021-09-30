Konya'da silahlı organize suç örgütüne darbe: 33 gözaltı

Konya'da; sözde mahkeme kurup infaz timleri aracılığıyla onlarca suça karışan ve kurdukları şirketlerle 50 milyon lira para ve mal varlığı edinen silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çok sayıda suça karışan silahlı organize örgütünü çökertmeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından örgüt finansmanı sağlamak üzere şirketler kuran ve söz konusu şirketler aracılığı ile yaklaşık 50 milyon lira para ve mal varlığı edinen suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisinin de katıldığı operasyonlara, drone ile havadan destek verildi. Yakalama kararı çıkarılan 39 şüpheliden 33'ü baskınlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 3 tüfek, kaçak elektrik kullanmak suretiyle kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Kendi mahkemelerini kurup infaz timi oluşturmuşlar

Çökertilen silahlı organize suç örgütünün, kendi mahkemelerini kurarak yargılama yaptıkları, örgüt içerisinde infaz timleri aracılığıyla; kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, araç kundaklama, oto hırsızlığı, gasp, tehdit, ikamet kurşunlama, hırsızlık, haraç alma, örgüt içi infaz suçları olmak üzere toplam 11 eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen şüphelilerin, sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Firari olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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