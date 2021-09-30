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İlhan Palut: “Her ne kadar kaybetmesek de, bir süredir kazanamıyoruz”

İHA

İlhan Palut: “Her ne kadar kaybetmesek de, bir süredir kazanamıyoruz”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’de şu ana kadar mağlup olmadıklarını ama bir süredir de kazanamadıklarını belirterek, Alanyaspor karşısında iç sahada güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.
Konyaspor, Süper Lig’in 8. haftasında Alanyaspor’u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenman öncesi İlhan Palut ve takım kaptanı Abdülkerim Bardakçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiklerini kaydeden İlhan Palut, “Şu anda takım mobilizasyon çalışması yapıyor. Daha sonra taktik antrenmanla çalışmamızı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz sıkışık bir fikstürden çıktık. Kasımpaşa maçının pazartesi olması, Alanyaspor maçının cumartesi olması aslında burayı da birbirine yakın iki maç haline getirdi. Yarın son antrenmanımızı yapıp hazırlıklarımızı bitireceğiz. Musa Çağıran da takımla antrenmanlara başladı. Şu an için takımda eksik futbolcumuz bulunmuyor. Tam kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Milli maç öncesi kendi sahamızdan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz”
Alanyaspor maçının iç sahada çok önemli olduğunu ifade eden Palut, “Her ne kadar kaybetmesek de, bir süredir kazanamıyoruz. Olaya bir de buradan bakmak lazım. Onun için kendi sahamızda güzel bir sonuç almak istiyoruz. Alanyaspor da, özellikle Bülent hocanın gelmesiyle birlikte hem puan olarak hem de istek ve arzu olarak yükselmiş görünüyor. Buraya iyi bir sonuç almaya geleceklerdir. Biz her zamanki gibi iyi mücadele etmek istiyoruz. Milli maç öncesi kendi sahamızdan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Takımın iç ve dış saha performansını değerlendiren Palut, “Bu istikrarı bir noktada sağlamamız gerekiyor. Tabii ki her takımın iç saha performansı, kendi seyircisi, stadı bir tık daha önde olabilir ama arada bu kadar bariz farklar olması bir takım adına doğru değil. Bunu konuşuyoruz değerlendiriyoruz, nedenini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü taktiksel bir nedeni yok. Biz her yerde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz ama özellikle son 2 deplasman bunu başaramadık oyun olarak. Burada oyuncularımızla, ekibimizle bunun değerlendirmesi içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakçı: “Alanyaspor maçıyla son iki maçın telafisini yapmak istiyoruz”
Takım içindeki havanın çok iyi olduğunu kaydeden Abdülkerim Bardakçı, “Şu an her şey çok iyi gidiyor. Son iki maçta 4 puan kaybettik ama bize olumsuz yansımadı. Gerçekten iyi bir aile ortamımız var takım içinde. Alanyaspor maçıyla son iki maçın inşallah telafisini yapmak istiyoruz. Namağlup bir şekilde kazanıp devam etmek istiyoruz” dedi.
Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten Bardakçı, “Tabii ki en ileri uçtan başlıyor takım savunması. İyi bir grafik yakaladık hep beraber. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Taraftarımızın da biraz daha fazla gelip bize destek olmalarını istiyoruz. Çünkü bu sene gerçekten iyi bir gidişatımız var ve bizim için bu sene özel bir yıl. İnşallah hep beraber güzel başarılar yaşayacağız” diye konuştu.
Milli takıma davet edilmenin kendisi için gurur verici bir şey olduğunu söyleyen 27 yaşındaki stoper, milli takımda oynama fırsatı olduğu takdirde elinden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

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