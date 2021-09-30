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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Sanat Akademisi’nin protokolü imzalandı

İHA

Konya'nın sanat ve kültür hayatına önemli kazanımlar sağlayacak olan Selçuklu Sanat Akademisi'nin işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Selçuklu Sanat Akademisi’nin protokolü imzalandı

Konya’nın sanat ve kültür hayatına önemli kazanımlar sağlayacak olan Selçuklu Sanat Akademisi’nin işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.
Hayata geçirdiği örnek projelerle şehrin eğitim ve kültürel yaşamına değer katan Selçuklu Belediyesi, kadim medeniyet Selçuklu’dan aldığı güçle gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor. Bu anlamda Selçuklu Sanat Akademisi projesini hayata geçiren Selçuklu Belediyesi, akademide sanat eğitimi verecek. Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Proje ortakları Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapıldı.

“Selçuklu’yu sanat şehri yapmak istiyoruz”
Protokol imza töreninin açılışında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugün burada şehrimizin sanat hayatında kalıcı iz bırakacak olan “Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi” projemizin, tanıtımı için bir araya geldik. Bu şehrin kendi değerlerinden, ilim kültür ve sanatından mahrum kalmaması için güç birliği yapıp sanatsal bir proje ile sizlerin karşısına çıktık. Selçuklu Belediyesi olarak sanata, eğitime ve kültüre büyük önem veriyor, birbirinden değerli projeler, eserler üretiyoruz. Her platformda ifade edip, dile getirdiğimiz gibi, bizim için Selçuklu medeniyet demek, kültür sanat demek, eğitim demek Selçuklu Sanat Akademimiz de bu bağlamda oluşturduğumuz önemli projelerimizden biri. Henüz çiçeği burnunda olan Sanat Akademimiz, faaliyetlerine kısa bir süre önce Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı. Selçuklu Sanat Akademisini kurma amacımız; Selçuklu’yu değerlerimizle zenginleştirilmiş, insan odaklı sanat şehri yapmaktır.İnsanlığın ortak dili ve evrensel kültürün ortak paydası olan sanat ve sanat dallarını; toplumsal değerlerimize uygun olarak icra etmek, geliştirmek, toplumumuza sevdirmektir. Yetenekli kişileri keşfederek bölge halkının belirli alanlardaki eğitim gereksinimlerini karşılayıp, toplumu millet yapan unsurların önemini ortaya koyan faaliyetler gerçekleştirmektir. Akademideki çalışmalar; Kültür işleri müdürlüğümüze bağlı olarak genel koordinatör yönetiminde, 7 kişilik bir ekip ile yürütülmektedir. Eğitim kadrosu ise Halk Eğitim Müdürlüğü uzman öğreticileri ve Selçuk Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından görevlendirilen akademisyenler olmak üzere toplam 23 eğitimciden oluşmaktadır. Alanında uzman, ulusal ve uluslararası mecralarda yetkinliğe sahip sanatçı, akademisyen ve kişisel gelişim uzmanları da belli aralıklarla misafir öğretim üyesi sıfatıyla eğitimlere katkı sağlayacaktır” dedi.

“Şehrimiz yeni sanatçılar kazanacak”
Akademiye yoğun bir talep olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Akademimiz için kayıtların başlamasıyla birlikte halkımızın yoğun bir teveccühü oldu. 20212022 eğitim öğretim yılı güz dönemi için toplam 345 kişinin kaydı alındı. Bahar ve yaz dönemleri kayıtları, Okul ve Kur’an Kurslarında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle birlikte yaklaşık 3 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Sanat Akademimizde; 812 yaş çocuk akademi, 1216 yaş genç akademi, 16 yaş ve üzeri için yetişkin akademi olmak üzere 30’u aşkın branşta kurs programı planlandı. Genç akademi çatısı altında planlanan ve önceden kaydı alınan 508 lise öğrencisiyleyıl boyunca yürütülecek, hitabet ve drama kursları ile çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Gerçekleştirilecek olan kişisel gelişim eğitimleri ile bireyler; kendilerini keşfetme, merak uyandırma, planlama, çözümleme, araştırma, paylaşma gibi kazanımlar elde edecek. Aynı zamanda, eğitim alan kişilerin alanlarıyla ilgili uygulama yapabilmelerine imkân sağlanacak. Görsel sanatlar ve müzik kurslarımızda eğitim alanlar ise şehrimizin sanat hayatına zenginlik katacaktır. Şehrimiz, yeni sanatçılar kazanacak, sanatsal etkinliklerin merkezi olacaktır. Selçuklu Sanat Akademisi; sosyo kültürel ve sanatsal alanlarla ilgili söyleşi, deneyim paylaşımı, konferans, konser gibi etkinliklerle, toplumsal farkındalık oluşturma misyonunu yerine getirecektir” şeklinde konuştu.

“Konya’ya yakışan bir sanat akademisi için çalışıyoruz”
Sanat anlamında önemli bir projenin Selçuklu Belediyesi tarafından atıldığını kaydeden Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, “Kültür ve sanatı Akademik ve bilimsel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Konya’ya yakışan bir sanat akademisinin tesisi için çalışıyoruz. Sanatı seven ve toplumsal değerlerimize uygun icra eden farkındalığı yüksek, bilinçli bireyler yetiştirmek istiyoruz ve bu doğrultuda devam etmek ilk öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda Selçuklu Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren sanat akademisine bu güne kadar vermiş olduğumuz desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Selçuklu Sanat Akademisi bir marka değer olacaktır”
Konya’da belediyeciliğin çok örnek işlere imza attığının altını çizen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Selçuklu Belediyesi de ismini almış olduğu Selçuklu Devleti’ne yaraşır işler yapıyor. Çünkü diğer ilçelerden farklı olarak adı Selçuklu bu mirası adı itibariyle temsil ediyor. Başkan bey gerçekten de önemli işlere imza atıyor. Bizden önceki süreçte, kurumlarda zaten devamlılık esastır SOBE ve SEDEP’te ciddi faaliyetler yapıyoruz. Şimdi bu Selçuklu Sanat Akademisi Konya'da ilk gençlere, öğrencilerimize dokunan bir iş. Yarın ben inanıyorum ki buradan Türkiye çapında hatta dünya çapında sanatçılar yetişecektir Başkan bu iddia ile ortaya çıkmıştır. Selçuklu Sanat Akademisi’nin marka değer olacağına inanıyorum. Konya buna müsait Konya'nın ciddi değerleri ve birikimi var hani hep söylenir ya bir başkent her zaman başkenttir. İnsan birikimi, kültürel birikim bunlar kolay kolay oluşmuyor. Konya mutfağı mesela bunlar kolay oluşmuyor binlerce yılın birikiminden bahsediyoruz. Bu birikimin değerlendirilmesi aktarılması daha uygun hale getirilmesi konusunda gerçekten belediyelerimiz güzel işler yapıyorlar üniversiteler de sahip oldukları akademik bilgileri birikimleri bütün imkanları sosyal belediyecilik konusunda yapılacak her alanda paylaşıma devam edecektir paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Bu işin kısa zamanda ses getireceğini düşünüyorum Türkiye'de SOBE şimdi marka değeri oldu. Türkiye dışından bile SOBE’ye geliyorlar ve örnek alıyorlar. Selçuklu sanat akademisinin Bir de avantajı var Selçuklu Sanat Akademisinin neşvü nema olacağı Selçuklu Kongre Merkezi var. Birikim hazır, üniversiteler var, başkan da bu işin başına geçti yani her şey var. Şimdi tatlı yapma zamanı tatlı işler yapma zamanı biz sürekli bir katkı içerisindeyiz başkanıma ekibine bunu düşünen, ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Konya'ya hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

“Sanata dair öncü bir çalışma ”
Sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerin önemine değinen Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Güzel bir etkinlik ve çalışma olacak. Sadece akademik çalışma değil, sosyal kültürel, sanatsal faaliyetler çok önemli. Üniversitelerimiz bu konuda her zaman destekçimiz. Belediyeler yapmış olduğu çalışmalarla hep öncü olmaya devam ediyorlar. Konya bir tarım şehri, Konya bir sanayi şehri aynı zamanda da bir eğitim şehri. Bizim bu noktada Konya'da ki tüm sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ile hep birlikte yaptığımız çalışma, bir mesuliyet hareketidir. Bir mesuliyetimiz, bir derdimiz, bir gayretimiz var. Konya'da bir hatıra bırakmak, Konya'nın kalbine yıllar geçse de unutulmayacak çalışmaları yazmak niyetindeyiz. Bu birliktelikte bunun en özel nişanesi, çocuklarımız kazanıyor. Bu birliktelikten şerefimiz kazanıyor. İnşallah sanatta, sporda, kültürde, akademik çalışmada yaptığımız gayretler gibi daha iyi noktalara geleceğimize ben eminim. Okullarımız ve öğretmenlerimiz birliktelik içerisinde çalışıyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından proje paydaşları Selçuklu Sanat Akademisinin protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Selçuklu Belediyesi öncülüğünde Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görev yapan öğretim görevlileri ve Milli Eğitime bağlı Halk Eğitim Merkezinde görevli uzman öğreticiler akademide eğitim verecek. Akademide kişisel gelişim, sahne sanatları ve müzik eğitimi alanlarında açılacak kurslarla eğitim verilecek. Protokol imza törenine, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı.

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