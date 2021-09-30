Otomobil, karşı şeride geçip kamyonun altına girdi: 1 ölü

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Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Akşehir ilçesinde karşı şeride geçip kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Memiş Bayraktar (59) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde KonyaAfyonkarahisar karayolu Akşehir yakınlarında meydana geldi. Memiş Bayraktar yönetimindeki 68 ACJ 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ferhat Güngör (40) yönetimindeki 01 JA 961 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun altında metrelerce sürüklenerek hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Bayraktar olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Güngör ise kazadan yara almadan kurtuldu. Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2021-09-30 23:30:37



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