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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Konya’da trafik kazası: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Konya Afyonkarahisar Karayolu Akşehir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Konya istikametine seyir halinde olan Memiş Bayraktar (59) idaresindeki 68 ACJ 692 plakalı Toyota marka otomobil kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı yönden gelen F.G. (39) yönetimindeki 01 JA 961 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Memiş Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti. Bayraktar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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