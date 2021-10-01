Konyaspor ile Alanyaspor 11. randevuda

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak maçla beraber Konyaspor ile Alanyaspor 11. lig randevusuna çıkacak. Geride kalan maçlarda eşitlik söz konusu.

Süper Lig’in 8. hafta maçında Konyaspor, Alanyaspor’u ağırlayacak. Yarın saat 13.30’da Konya Büyükşehir Stadı’nda başlayacak mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Maç öncesinde her iki takımın 13 puanı bulunurken, Konyaspor averajla 6. sırada, Alanyaspor ise 7. sırada yer alıyor.



11. randevu

Konyaspor ile Alanyaspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 10 maçta iki takım da 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda Konyaspor 17 gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 16 kez fileleri havalandırdı. İki takım Konya’da 5 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 7 kez gol atma başarısı gösterirken, Alanyaspor 8 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan maçlarda Konyaspor deplasmanda rakibine 10 yenilirken, Alanyaspor da Konya’da sahadan aynı skorla mağlup ayrıldı.



Konyaspor seriyi devam ettirmek istiyor

Konyaspor, Süper Lig’de İlhan Palut yönetiminde 11 maçtır kaybetmiyor. Konya temsilcisi bu süreçte 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Son mağlubiyetini ise geçen sezon deplasmanda Galatasaray’a karşı 10’lık skorla almıştı. Yeşilbeyazlı ekip Süper Lig’de bu sezon 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlikle 13 puan elde ederek yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor.



İlhan Palut ile Bülent Korkmaz 2. kez rakip

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bugüne kadar Süper Lig’de bir kez karşı karşıya geldi. Bu maçta da Palut Göztepe’yi çalıştırırken, Korkmaz ise Konyaspor’un başında bulunuyordu. Geçen sezon Konya’da oynanan bu maçta Palut’un öğrencileri 31’lik skorla kazanmıştı.

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