Süper Lig’in 8. haftasında İH Konyaspor, A.Alanyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Çekiçi’nin ceza sahası sol ön çaprazından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Serkan kornere çeldi.
12. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan yaptığı ortada Diedhiou’nun indirdiği top Emre’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole engel oldu.
25. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa boş pozisyondaki Guilherme istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
29. dakikada Serdar’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Skubic’in kafa vuruşu uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Efecan’ın arka direğe ortasında Diedhiou’nun kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diedhiou’nun kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mert Güzenge xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Emin Tuğral xx
İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner x, Hadziahmetovic xx, Çekiçi xx, Serdar xx, Ahmed Hassan xx, Bytyqi xx
Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Cikalleshi, Alper, Barış, Oğulcan, Mpoku, Ahmet Karademir, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
A.Alanyaspor: Serkan xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx, Fatih xx, Umut xx, Efecan xx, Emre xx, Davidson xx, Diedhiou xx
Yedekler: Marafona, Yusuf, Fer, Babacar, Efkan, Eduardo, Novais, Candeias, Mevlja, Tayfur
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kartlar: Milunovic (A.Alanyaspor), Hadziahmetovic (İH Konyaspor)
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