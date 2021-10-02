Süper Lig: İH Konyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8. haftasında İH Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Karşılaşma 11'lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan Emre’nin kullandığı kornerde Fatih arka direğe doğru kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

54. dakikada Mpoku’nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar’ın şutunda top az farkla auta gitti.

57. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Çekiçi’nin sert şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

60. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken top kaleye doğru gitti, kaleci Sehic son anda topu uzaklaştırdı.

69. dakikada Emre’nin sağ kanattan direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Sehic kurtardı. Dönen topta Fatih vurdu ancak Sehic tekrar gole engel oldu. Bu pozisyonda meşin yuvarlak kale çizgisinde kalırken, Efecan son dokunuşu yaparak topu filelere gönderdi ancak VAR kontrolünün ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.

73. Serdar’ın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada iyi yükselen Hadziahmetovic’in kafa vuruşu direğin dibinden dışarıya gitti.

87. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Guilherme’nin kale önüne yerden sert gönderdiği topu Awaziem ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. 11

88. dakikada Michalak’ın sol kanattan yaptığı ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Sekan’ın müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mert Güzenge xx, Furkan Ürün xx, Mehmet Emin Tuğral xx

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner x (Mpoku dk. 46 xx), Hadziahmetovic xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 63 xx), Serdar xx, Ahmed Hassan xx (Cikalleshi dk. 46 xx), Bytyqi xx (Michalak dk. 82 ?)

Yedekler: Eray, Adil, Alper, Barış, Oğulcan, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Aytemiz Alanyaspor: Serkan xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Borja xx, Fatih xx, Umut xx, Efecan xx, Emre xx (Efkan dk. 90+2 ?), Davidson x (Candeias dk. 80 ?), Diedhiou xx (Babacar dk. 83 ?)

Yedekler: Marafona, Yusuf, Fer, Eduardo, Novais, Mevlja, Tayfur

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Fatih (dk. 49) (Aytemiz Alanyaspor), Awaziem (dk. 87 k.k.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Milunovic, Borja, Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Hadziahmetovic, Serdar (İH Konyaspor)

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