İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner(Dk. 46 Mpoku ), Serdar, Çekici (Dk.63 Rahmanovic) Bytyqi (Dk.82 Michalak), Ahmet Hassan (DK. 46 Cikalleshi)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı Borja, Milunovic, Awaziem, Juanfran, Umut, Fatih Aksoy, Davidson (Dk.79 Candeias), Emre Akbaba (90+2 Efkan), Efecan, Diedhiou (Dk. 83 Babacar)
GOLLER: Dk. 48 Fatih Aksoy, Dk.86 Awaziem (Kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Milunovic, Borja, Diedhieu (Aytemiz Alanyaspor), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor),Süper Lig'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
11´inci dakikada Juanfran'ın ortasında Diedhiou topu kafayla indirdi. Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
29´uncu dakikada Serdar Gürler'in kullandığı korner atışında Hadziahmetovic´in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.
35´inci dakikada Efecan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Diedhiou kafayı vurdu ancak top auta gitti.
43´üncü dakikada Juanfran'ın ceza sahasına gönderdiği topa Diedhiou iyi yükseldi vurdu. Kaleci Sehic topu köşeden çıkardı.
48´inci dakikada Emre Akbaba'nın korner atışında Fatih Aksoy topu kafayla filelere gönderdi 0-1.
56´ncı dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
69´uncu dakikada Emre Akbaba´nın ceza alan sağ çaprazdan içeriye gönderdiği top, karambolde kaldı, Efecan´ın boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. Ancak maçın hakemi Mert Güzenge VAR´ın uyarısıyla golü, pozisyondaki ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti.
72´nci dakikada Serdar Gürler´in ceza alanı sağ çaprazından ortasına yükselen Hadziahmetovic´in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
86´ıncı dakikada Guilherme´nin serbest vuruşunda ceza alanına gönderdiği top Awaziem´e çarparak ağlarla buluştu.1-1
Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-02 15:40:14
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