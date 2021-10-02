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İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Konyaspor´un enerjisi yüksek bir takım olduğunu belirterek, "Oyun olarak baktığımız zaman, özellikle ilk yarıda 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. İlk yarıda, Konyaspor kalecisi çok önemli kurtarışlar yaptı. İlk yarıda 15´inci dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki, özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor´da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" dedi.
İLHAN PALUT: YENİLGİSİZ TAKIM OLSAKTA GALİP GELEMEME PERİYODUMUZ UZADI
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Maçtan önce de söyledim. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı dengeli bir oyun oldu. İkinci yarı biz oyunu rakip sahaya yıkma niyetiyle başladık ama duran toptan yediğimiz golden sonra takımda 10 dakika bir şaşkınlık, yediğimiz golü toparlayamama süresi geçti. Ama son 20 dakika maçı geri çevirme adına tüm gayreti gösterdik. Maçın geneline baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ama son 20-25 dakikalık bölümde beraberliği yakaladık. Belki burada galibiyete de ulaşabilirdik. Şunu da söylemem lazım Alanyaspor da bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Beraberlik maçı şeklinde bitti ama neticede kazanmak istiyorduk. Sonuç olarak her ne kadar bugün yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor. Milli maç arasına giriyoruz 9 futbolcumuz milli takımda. Belki takım olarak çalışma şansını, çarşamba veya perşembe günü elde edeceğiz. Kısa sürede de gördüğümüz eksikliklerin üzerine gidip, tekrar daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz" dedi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İlhan Palut'un açıklamaları
Bülent Korkmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-02 16:26:47

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