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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “Karatay’daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz”

İHA

Kılca: “Karatay’daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte, belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, belediye tarafından yapımları süren ve tamamlanan yatırımları yerlerinde inceledi. İnceleme programı kapsamında Başkan Hasan Kılca ve belediye meclis üyeleri; Karatay’ın farklı noktalarında yapımları süren 40 mahalle parkı ile yeşil kuşakların yanı sıra Doğuş Öğrenme Merkezi, Trafik Eğitim Parkı, Akabe, Doğuş, Orhangazi ve Hacısadık mahallelerinde inşaatları süren sosyal tesis ve kurs merkezleri ile yol asfaltlama, kaldırım yenileme ve parke çalışmalarını inceledi.

“İlçemizdeki başarı çıtasını daha da yukarılara taşıyoruz”
Söz konusu projelerin son durumları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bugüne kadar Karatay’ın dört bir yanında hayata geçirilen bütün hizmetlerde meclis üyelerinin de çok önemli katkısının bulunduğuna vurgu yaparak meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, “Karatay’da oldukça başarılı, tecrübeli ve yeni fikirlere açık güzel bir ekibimiz var. Bu ekibimizle Karatay’ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte bu çabalarımızın yansımaları olan ve ilçemizin çeşitli noktalarında yürüttüğümüz proje ile hizmetlerimizi yerinde inceledik. Hem meclis üyelerimize bilgi verdik hem de projelerimizle ilgili oldukça verimli istişareler gerçekleştirdik. Belediye olarak şu anda yapımını sürdürdüğümüz pek çok yatırımımız var. Şu anda da yapımı devam eden Trafik Eğitim Parkımızdayız. Projemiz tamamlandığında çocuklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla hem trafik bilinci ile eğitimini alacaklar hem de aileleriyle eğlenceli vakitler geçirecekler. Bu projemizin yanı sıra Karatay Belediyesi olarak yeni okullardan sosyal tesislere, asfaltlama ve parke çalışmalarından mahalle parkları ile yeşil kuşak projelerimize ve daha pek çok alanda faaliyet yürütüyoruz. 31 Mart 2019’daki Yerel Yönetimler Seçimlerinden bu yana geçen 130 haftalık hizmet dönemimize 90 proje sığdırdık. Bu süreçte belediye meclis üyelerimizin katkısı çok büyük. Bu vesileyle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine hep birlikte önemli projelere ve yatırımlara imza atacağımıza, ilçemizde yakaladığımız bu hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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