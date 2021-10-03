Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Kulu ilçesinde tır, bir anda sol şeride geçerek önüne çıkan otomobile çarptı. Tır önüne aldığı otomobili 43 metre sürükledikten sonra durabilirken, kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kulu ilçesi Olof Palme Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B. idaresindeki 33 AEK 888 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda sol şeride geçerek önüne çıkan Rifat M. idaresindeki 06 FA 8847 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili sürüklemeye başlayan tır, 43 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Rifat M. ve Ayişe G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilin sürüklendiği sırada yerde bıraktığı lastik izleri dikkat çekti. Kazanın ardından aksayan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.