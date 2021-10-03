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Pandemide laboratuvara gidemeyen tıp öğrencileri, sanal laboratuvar tasarladı

DHA

Pandemide laboratuvara gidemeyen tıp öğrencileri, sanal laboratuvar tasarladı


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, pandemi döneminde laboratuvarda 3 boyutlu anatomik modellere ulaşamayınca aldıkları yazılım dersiyle artırılmış gerçeklikte sanal anatomi laboratuvarı kurdu. Öğrenciler hazırladıkları yazılımla, laboratuvara gitmeden tablet ya da telefonlarından 3 boyutlu modellere ulaşabiliyor.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, salgın döneminde uzaktan eğitimi alıp laboratuvarda 3 boyutlu anatomik modellere ulaşamayınca, yazılım geliştirdi.  Bu yazılım sayesinde sanal laboratuvar kuran öğrenciler,  tablet ya da telefonlarından 3 boyutlu modellere  ulaşabiliyor. Bu yazılımı üreten  Medar Team TEKNOFEST 2021'e katılarak 'Eğitim Teknolojileri' kategorisinde 2'nci oldu.
Medar Takımı'nın danışmanlığını yapan fakültenin anatomi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan, şunları söyledi:
"Sağlık ve teknolojinin bir arada olması gerekiyor. Belki de teknolojinin en fazla hizmet ettiği alan sağlık sektörü. Bizim de öğrencilerimiz bu alandaki sorunları tespit edip güzel projeler oluşturdular. Biz bir proje yaptık. Bu proje üç boyutlu artırılmış gerçeklikte sanal anatomi laboratuvarı projesi. Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerimiz anatomi laboratuvarına giremediler. Oysa anatomi görsel bir derstir. Eğitimin etkin ve kalıcı olabilmesi için görmeleri ve dokunmaları gerekiyor. Bu yazılımdan oluşan bir proje. Önemli teknikler kullanılarak yapılan bir teknoloji. Ülkemizde ilk defa yapılan bir proje yani bu alandaki ilk proje. Daha çok gelişme aşamasında. Biz bir prototip oluşturduk. Gelişimi çok açık bir alan birçok alanda kullanılabilecek bir şey. Projemizi genişletmeyi ve geliştirmeyi çok istiyoruz bu alandaki adımlarımızda atıyoruz."
'BİZ ZORLANDIK BİZDEN SONRAKİLER SIKINTI ÇEKMESİN'
Proje hakkında bilgi veren takım kaptanı Selçuk Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Kapurtu uzaktan eğitim döneminde özellikle anatomi dersinde zorlandıklarını belirtti. Karputu, "Biz ikinci sınıfta pandemi nedeniyle derslerimizi sürekli online şekilde işliyorduk. Üç boyutlu anatomik modellere ulaşamadık. Anatomi oluşumları üç boyut İçermesi nedeniyle biz bu oluşumları sadece iki boyutlu olarak görebildik. Bu nedenle derslerimizde aksaklıklar meydana geldi ve tam anlayamadık. İki boyutlu çizimleri kafamızda birleştirip üç boyutlu hale getirmeye çalışıyorduk bu da zor oluyordu. Biz buna karşılık ne yapabiliriz diye düşündük. Pandemi bitecek ama biz yaşadık diğer sınıflar yaşamasın diye böyle bir proje düşündük. Geliştirdiğimiz proje içerisinde teorik ve pratik bilgilere ulaşılabilecek" dedi.
PROJE TAMAMLANDIĞINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK
Kapurtu, "Türkiye´de ilk defa yerli ve milli olarak biz bu projeyi geliştirdik. Bu alanda Türkiye´de insan anatomisini anlatan hiçbir proje bulunmuyor. Yurt dışında buna benzer projeler olmasına rağmen içerisinde ders anlatılabilecek bir proje yok. Ayrıca yurt dışındakiler çok pahalı fiyat sunuyor. Biz de buna bir çözüm getirerek daha ucuza piyasaya sürmeyi düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-10-03 11:42:01

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