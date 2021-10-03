'Engellisin, yapamazsın' dediler, filografi sanatçısı olup ders vermeye başladı Konya’da yaşayan engelli kadın, 'başaramazsın' diyenlere aldırış etmeden azimle çalışıp hedefine ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Engellisin, yapamazsın' dediler, filografi sanatçısı olup ders vermeye başladı Konya’da yaşayan engelli kadın, 'başaramazsın' diyenlere aldırış etmeden azimle çalışıp hedefine ulaştı

İHA

'Engellisin, yapamazsın' dediler, filografi sanatçısı olup ders vermeye başladı Konya’da yaşayan engelli kadın, 'başaramazsın' diyenlere aldırış etmeden azimle çalışıp hedefine ulaştı

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan Mülkiye Aslan, sonrasında azmiyle kazandığı üniversiteden mezun oldu. Üniversite eğitimi için Konya’ya yerleşen Aslan, daha sonra filografi kurslarına devam ederek, çevresindekilerin 'yapamazsın' demelerine rağmen filografi kursunda öğretmenlik yapmaya başladı. Aslan, “Eğitmenlik gibi bir hayalim yoktu ama her zaman öğretmen olmak gibi bir hayalim vardı, hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim” dedi.
Küçük yaşlarda çocuk felci geçiren ve yürüme engelli kalan Mülkiye Aslan, 2004 yılında üniversite eğitimi için Konya’ya gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine başladı. 2010 yılında üniversiteden mezun olan Mülkiye Aslan, tavsiye üzerine Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesine gitti. Aslan, daha sonra engellilere eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kurslarına kaydını yaptırdı. Aslan, kursta tasarlanmış bir desenin ahşap üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde teller geçirilmesi ile oluşturulan filografi sanatına başladı. Kısa sürede el becerisi ve azmi sayesinde engelini aşan Mülkiye Aslan, “Hat sanatına ilgim vardı, yalnız ona ayıracak vaktim olmadığı için hayat mücadelesinden dolayı sonra burada KOMEK’te böyle bir kursun olduğunu duydum dernek aracılığıyla. Bir gideyim bakayım nasıl bir şey dedim. Normalde çiviyi duvara çaksam beceremem ama sanat olunca başka bir şey ortaya çıkıyor. KOMEK’e gittim sonra elhamdülillah bu işi yapabileceğimi gördüm. Yaparken de sergi açmaya karar verdim. Gün engelliler adına gündem oluşturmak, engellilerin engeli kaldırıldığı zaman bir şeyler yapabileceğini hem kendime hem topluma hem de devlet büyüklerine bunu gösterme ihtiyacı duydum. Yani şöyle sergi açmaya karar verdiğimde KOMEK’teki hocalarım Allah razı olsun bana çok destek oldular, yanındayız dediler” şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim”
Küçük yaşlardan itibaren hayalleri ve hedeflerinin peşinden gittiğini anlatan Aslan, “Eğitmenlik gibi bir hayalim yoktu ama her zaman öğretmen olmak gibi bir hayalim vardı. Hiçbir zaman hayalimden vazgeçmedim. Sergi sonunda KOMEK yetkilileri ve Büyükşehir Belediye Başkanımız bu işi yapabileceğime kanaat getirdiler ve teklif onlardan geldi. KOMEK’te eğitmenlik yapar mısınız diye. Ben de hay hay çok güzel olur dedim. Çünkü öğretmenlik en büyük hayalimdi. O kursa giderken zorluklar yaşadım mı, yaşadım bir engelli olarak. Çünkü o günlerde bugün gibi engelli araçları fazla değildi. Gidiş geliş zor oluyordu, hatta vatandaşlar bazen şöyle tepkiler veriyordu, 'ya ne işin var evinde otur' diye tepkileri aldım. Ama onlar da sonuçta bilmiyorlardı ben böyle bakıyordum. Onlar bilmiyor o zaman böyle olmadığını bir şeyler yapabildiğimizi göstermemiz gerekiyordu” dedi.

“Ayaklarım olmayabilir ama aklım var”
Kendinin en büyük hayalinin öğrenmek olduğunu belirten Mülkiye Aslan, “Ailem dahi başaramazsın, engellisin evinde otur... Ailem köyde oturuyor. Olabilir engelli olabilirim, ayaklarım olmayabilir ama aklım var. Bu aklı kullanmam gerektiği ihtiyacını hissettim ve ben ailemi ikna ettim. Onlar da tamam dediler. Allah razı olsun ve ben okul hayatıma mücadeleye o zaman başladım. Talep oluyor, beğenen oluyor yani sanatı beğenip ilgi oluyor ve son liselerde diğer okullarda da Milli Eğitim müfredatında bulunuyor ders veriliyor. Benim en büyük hayalim öğretmenlikti ve ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben 2 tane üniversite okudum bütün tepkilere rağmen. Ben üniversite ortamında da tepki aldım tek engelli bendim çünkü. Ama vazgeçmedim kursa gittim bir şeyler öğretmek sizi hayata bağlar. Anne ve babalar evlatlarınıza gerçekten onlara gerçekten bir şeylere yaradığını hissettirin çünkü her insan bir işe yarar her insan bir şeyler yapabilir. Onun için bunu karşı tarafa bu öz güveni vermek çok önemli. Engelli kardeşlerimiz de vazgeçmesinler hayalleri ve hedefleri olsun. Hedefleri konusunda kapıları zorlasınlar hemen pes etmesinler” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemide laboratuvara gidemeyen tıp öğrencileri, sanal laboratuvar tasarladı
YEREL HABERLER Pandemide laboratuvara gidemeyen tıp öğrencileri, ...
Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformundan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformundan anlamlı ...
Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
YEREL HABERLER Tır çarptığı otomobili 43 metre sürükledi
Kılca: “Karatay’daki hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyoruz”
YEREL HABERLER Kılca: “Karatay’daki hizmet çıtasını daha yukarılara ...
Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısındaki sazlıklar alev alev
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyısındaki sazlıklar alev ...
Konya GastroFest’e ikinci gününde yoğun ilgi
YEREL HABERLER Konya GastroFest’e ikinci gününde yoğun ilgi
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpmasıyla ...
Eşini kazada kaybeden kadının “yandım” feryadı yürek burktu
YEREL HABERLER Eşini kazada kaybeden kadının “yandım” feryadı yürek ...
Bülent Korkmaz: “Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: “Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin”
İlhan Palut: “Galip gelememe periyodumuz uzadı”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Galip gelememe periyodumuz uzadı”
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Beyşehir’de yağlık ayçiçeği üreticisinin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Beyşehir’de yağlık ayçiçeği üreticisinin yüzü gülüyor
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Süper Lig: İH Konyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: İH Konyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 ...
İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: İH Konyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 ...
Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı
YEREL HABERLER Kulu'da pancar hasadı erken sökümüne başlandı
Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya’da cip ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da cip ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Konya Gastrofest başladı
YEREL HABERLER Konya Gastrofest başladı
Konya GastroFest Başladı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Bu medeniyeti yaşatmak için çaba sarf ediyoruz” “Konya mutfağının daha fazla tanınmasını sağlamak için gastronomiye önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Konya GastroFest Başladı Konya Büyükşehir Belediye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.