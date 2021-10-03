GastroFest’e Akşehir damgasını vurdu

Konya’nın zengin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya GastroFest'e katılan Akşehir Belediyesi, coğrafi işaretli gurme tatları, Nasreddin Hoca’sı ve Sıra Yarenleri gösterisi ile festivale damga vurdu.

Kalehan Ecdat Bahçesi’ndeki GastroFest’te ilk günden itibaren yoğun ilgi gören Akşehir Belediyesi standında Akşehir tandır kebabı, Akşehir hersesi, Akşehir tahinli pidesi, Akşehir peynir baklavası, Akşehir kirazı lokumu, Akşehir tahin helvası gibi Akşehir’e özgü coğrafi işaretli ürünlerin ikramı yapıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta bu gurme lezzetleri tatmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Stantta temsili Nasreddin Hoca da ziyaretçileri karşılayarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Akşehir Belediyesi standında Helvacı Necmi de dondurmalı irmik helvası ile ziyaretçilerin ağzını tatlandırdı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, Şehri Beyza şirketi ve Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası personelinin görev aldığı standı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya protokolü, Akşehir protokolü, ünlü şefler, STK temsilcileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ve binlerce misafir ziyaret etti.

Festivalin ikinci gecesinde Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri ekibi de yaptıkları gösteri ile festivale katılan ziyaretçilere ve protokole keyifli saatler yaşattı. Akşehir’in tarihi, kültürel değerlerinin yanı sıra yöresine özgü coğrafi İşaretli lezzetleri ile turizmin parlayan yıldızı olduğunu belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından açılan GastroFest’e Akşehir'imizin güzel lezzetleri, Nasreddin Hocamız ve Sıra Yarenleri ekibimizle birlikte katılmaktan büyük onur duyduk. Amacımız buraya katılan tüm misafirlere Akşehir’imizin bu özel ve güzel lezzetlerini tanıtarak, bu gurme lezzetleri yerinde tatmaları yani Akşehir’imizde tatmaları için Akşehir’e davet etmekti. Bunda da gerçekten başarılı olduk. Belediyemizin açtığı stant festivalde en çok ilgiyi gören stantların başında oldu. Özellikle Türkiye genelinde isim yapmış değerli şefler ve ustalar da bu lezzetlerimize tam not verdiler. Nasreddin Hocamız ve Sıra Yarenleri ekibimizde festivale ayrı bir renk kattılar. Akşehir’i tanıtmak, onun tüm değerlerini herkese duyurabilmek adına yapacağımız bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Festivalde emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve ekibine, standımızda görev alan belediyemiz personeline, Helvacı Necmi ve personeline teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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