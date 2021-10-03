Konya’da 2 kişiyi öldüren şahıs intihar etti

Konya’nın Akşehir ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi de ağır yaraladığı iddia edilen şahıs intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Karahüyük Mahallesi'nde ikamet eden Tacettin Ünal, Çakıllar Mahallesi'ndeki aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Memiş Er'in evine gitti. Tacettin Ünal, burada çıkan kavgada Memiş Er'i boynundan ve elinden, eşi Gülsüm Er'i de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Gülsüm Er, olay yerinde hayatını kaybetti. Memiş Er ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan Tacettin Ünal'ın yakalanması için çalışmasını sürdüren jandarma Karahüyük Mahallesi Pirenli mevkisindeki bir ağılda, kahve işleten ve aynı zamanda küçükbaş hayvan yetiştiren Yaşar Ali Kıyılmaz'ı (36) yatağında tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Araştırmasını derinleştiren jandarma, Kıyılmaz ile Ünal arasında alacak meselesinden husumet olduğunu belirledi.

Kıyılmaz'ı da Ünal'ın öldürmüş olabileceğini düşünen jandarma ekipleri bölgedeki arama çalışmalarını sürdürürken Ünal’ı, Üçhüyük Mahallesi'nde tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerindeki tüfeği inceleyen jandarma ekipleri Tacettin Ünal'ın, Ali Kıyılmaz'ı öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.