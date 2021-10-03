Otomobil alev topuna döndü

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangınla alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün Çayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Tatlısu'ya ait 01 ADJ 703 plakalı otomobil, park halindeyken belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-10-03 22:51:58



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