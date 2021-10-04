Kavga ettiği 2 kardeşi bıçakla yaraladı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Hasan B., husumetli olduğu Mehmet Ali D. (23) ile kardeşi Emre D.'yi (20) bıçakla yaraladı. Hasan B. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Hasan B. ile Mehmet Ali ve Emre D. kardeşler, konuşmak için buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışla kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan B., iki kardeşi bıçakladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasan B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar Coşkun

2021-10-04 10:16:14



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