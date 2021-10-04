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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'da kavşağa kontrolsüz çıkan traktöre, otomobil ve TIR çarptı. Kazada ikiye bölünen traktördeki Şengül Duru (63) öldü, sürücü eşi Mehmet Ali Duru (62) ile otomobil sürücüsü Sedat Bildik (35) yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz çıkan Mehmet Ali Duru yönetimindeki 42 TF 081 plakalı traktöre Sedat Bildik yönetimindeki 33 DPB 43 plakalı otomobil çarptı. Kudret Sır (35) yönetimindeki 33 NP 436 plakalı TIR da önce traktöre ardından da otomobile çarptı.

Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü Mehmet Ali Duru, eşi Şengül Duru ile otomobil sürücüsü Sedat Bildik yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şengül Duru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-10-04 11:17:19



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