Selçuklu’da Merve Mercan Parkı tamamlanıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan Merve Mercan Parkı tamamlanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan’ın adı öğrencisi olduğu Selçuk Üniversitesindeki parkta yaşatılacak. Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılan park tamamlanıyor. Peyzaj çalışmaları devam eden parkın kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması bekleniyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy ile birlikte yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı parkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, parkta bulunan öğrencilerle de kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. İntern Doktor Merve Merve Mercan’ın adının yaşatılacağı 32 bin metrekare alana sahip wireles, usb şarj üniteleri ve gençlerin kullanımına yönelik bir çok hizmetin sunulacağı parkta 600 metrekare süs havuzu, 3 bin 600 metrekare yürüyüş yolu, bin 200 metre koşu yolu, 27 bin metrekare çim alan, 20 adet bank, 12 adet pergola, 3 adet ahşap köprü, 10 adet açık alan spor aleti, 3 adet süs havuzu gibi birçok donanım yer alıyor.



“Merve Mercan kardeşimizin ismini parkta yaşatacağız”

Selçuk Üniversitesi kampüsüne anlamlı bir park yapıldığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Genç yaşta hayatını kaybeden Merve Mercan kardeşimizin ismini öğrenim gördüğü üniversitede yaşatmak için bu parkı inşa ediyoruz. Covid19’a yenik düşen kardeşimizin ölümü hepimizi derinden sarsmıştı. Adını burada yaşatmanın da gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Parkımız tamamlandıktan sonra inşallah öğrencilerin güzel vakit geçirecekleri bir ortam olacak” şeklinde konuştu.



“Merve Mercan’ın ismi öğrenim gördüğü Üniversitede yaşayacak”

Öğrencilerin gezebileceği güzel bir alanı Üniversiteye kazandırdığı için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, “Merve Mercan’ın ismi öğrenim gördüğü kampüs alanında inşa edilen parkta yaşatılacak. Selçuklu Belediyesi desteği ile yapılan parka “Merve Mercan” ismi verildi. Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde Rektörlük Binası ile Kampüs Camii yakınlarındaki parktaki çalışmalar sona geldi. Selçuklu Belediyesi’nin katkısıyla yapılan parkta oturma ve dinlenme alanı, yürüyüş yolu ile su yolu ile Üniversitemizin modern görünümüne katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

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